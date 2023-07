PCs, Laptops, Smartphones umweltgerecht und datensicher verwerten

Was tun mit PCs, Laptops oder Smartphones, wenn sie am Ende ihres Einsatzzyklus im Unternehmen angekommen sind?

Das Berliner Unternehmen circulee bietet jetzt mit End-of-Life-Service einen neuen Service für die An- und Rücknahme gebrauchter Laptops, Smartphones und Tablets an. In Zusammenarbeit mit zertifizierten Partnern kümmert sich circulee im ersten Schritt um die Abholung der ausrangierten Geräte. Im spezialisierten Warehouse werden danach mit einem TÜV- und ISO-zertifizierten Prozess alle Daten professionell und komplett gelöscht.

Die Auftraggeber erhalten einen Audit-Report und Zertifikate über die durchgeführte Datenlöschung. Danach folgt die Kreislaufwirtschaftsprüfung: Hardware, die laut Expertise für einen weiteren Lebenszyklus fit gemacht werden kann, durchläuft einen gründlichen Wiederaufbereitungsprozess. Nach erfolgreichem Verkauf der aufbereiten Geräte erhalten die Kunden eine Gutschrift für den circulee-Webshop. Um nicht mehr gebrauchsfähige Geräte kümmert sich ein führender eWaste-Recycler und veranlasst deren fach- und umweltgerechte Entsorgung.

Service-Fee pro Device

Der neue Service ist online unter www.circulee.com buchbar. Circulee berechnet eine transparent kalkulierte Service-Fee pro Device und gibt den gesamten erzielten Wiederverkaufserlös an die Unternehmen weiter. Mit dem speziell auf Unternehmen ausgerichteten Geschäftsansatz schließen die Berliner die Lücke zwischen dem Markt für gebrauchte Hardware und dem BtoB-Umfeld. So konnten bereits 2.500 generalüberholte Geräte in Top-Qualität in Umlauf gebracht und mit ihnen über 750 Tonnen CO₂ eingespart werden.