Vom Freelancer zum Mittelständler – Welche Buchhaltungssoftware wächst mit?

Freelancer haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und sich damit den Traum vom unabhängigen Arbeiten erfüllt. Mit der richtigen Geschäftsidee und einem soliden Businessplan kann die Selbstständigkeit zum wirtschaftlichen Erfolg führen. Da Freelancer in den meisten Fällen allein arbeiten, bleibt das Wachstumspotenzial ihrer unternehmerischen Tätigkeit begrenzt. Der Schritt von der alleinigen Selbstständigkeit zum Unternehmertum bringt zusätzlichen wirtschaftlichen Spielraum mit sich. Dazu zählt vor allem, dass Unternehmer ihren Umsatz steigern können, ohne gleichzeitig ihren eigenen Arbeitseinsatz nach oben anpassen zu müssen. Unternehmer gestalten ihre unternehmerische Tätigkeit gemeinsam mit einem Team und können so idealerweise sicherstellen, dass das Geschäft auch ohne ihren persönlichen Einsatz läuft. Das schafft Freiräume, um zum Beispiel ohne wirtschaftliche Einbußen Urlaub zu machen. Darüber hinaus können Unternehmer, die nicht mehr nur auf ihre eigene Arbeitskraft setzen, ein größeres Auftragsvolumen parallel bearbeiten und damit einen Kundenstamm aufbauen, der nicht vor jedem Auftrag eine neue zeitaufwendige Akquise erfordert.

Für Freelancer, die sich ein Team aus Mitarbeitern aufbauen und so zum Unternehmer werden möchten, ist es wichtig, die Geschäftsidee und die Marke, die sie aufgebaut haben, eindeutig zu definieren. Dafür gilt es, klar zu umreißen, welches Produkt oder welche Dienstleistung verkauft wird und was die Geschäftsidee einzigartig macht. Außerdem sollten sie Ziele für die nahe Zukunft und die langfristige Entwicklung formulieren und diese als Grundgerüst und als To-Do-Liste für ihr unternehmerisches Wachstum nutzen.

Unternehmerisches Wachstum von Anfang an mitdenken

Wer sich als Freelancer langfristig nicht in den Grenzen der alleinigen Selbstständigkeit bewegen möchte, sollte unternehmerisches Wachstum von Anfang an mitdenken. Das bedeutet, dass die selbstständige Tätigkeit jederzeit wachstumsfähig und skalierbar sein sollte.

Eine Grundvoraussetzung hierfür ist ein Geschäftsmodell, welches das Delegieren oder Outsourcen von Teilprozessen möglich macht. Außerdem sollte eine Steigerung des Auftragsvolumens und damit auch des Umsatzes möglich sein, ohne zuvor hohe Investitionen in Anlagevermögen oder in eine umfangreiche Anpassung der Infrastruktur vornehmen zu müssen.

Gut aufgestellt sind meist Unternehmenskonzepte, die stark auf einer digitalen Infrastruktur aufbauen. Wenn viele Teilprozesse digital erledigt werden können, macht das unabhängig und steigert die Effizienz. Remote-Arbeitsplätze oder die Möglichkeit, Coworking Spaces zu nutzen, machen Wachstum ohne die Veränderung räumlicher Kapazitäten möglich und sind zudem kostensparend.

Zu einer skalierbaren Infrastruktur gehören organisatorische Tools, die unternehmerische Teilprozesse automatisieren und effizient gestalten. Selbstständige, die das Wachstumspotenzial des Unternehmertums ausschöpfen möchten, sollten auf digitale Lösungen setzen, die sie als Freelancer optimal unterstützen und sich mit wachsender Unternehmensgröße und einer Veränderung der Strukturen variabel erweitern und anpassen lassen.

Buchhaltung als Basisaufgabe zum Kerngeschäft verstehen

Grundsätzlich gilt in Deutschland die gesetzliche Pflicht zur Buchführung für Selbständige und Unternehmer erst ab einem jährlichen Umsatz von mindestens 600.000 Euro. Erzielen Selbstständige oder Unternehmer einen Jahresumsatz, der diese Grenze unterschreitet, dürfen sie eine vereinfachte Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) erstellen.

Eine korrekte und effiziente Buchhaltung ist für Freelancer und Unternehmer allerdings auch bei geringem Umsatzvolumen bereits relevant. Sie bereitet nicht nur die rechtskonformen Auskünfte an das Finanzamt optimal vor, sondern gibt auch jederzeit einen detaillierten Einblick in die Wirtschaftlichkeit der unternehmerischen Tätigkeit und das unternehmerische Potenzial, das genutzt werden kann. Eine korrekte und detaillierte Buchhaltung ist die Basis für die strategische Anpassung des Businessplans und für mögliche Investitionen.

Freelancer, die die Weichen in Richtung eines weiterführenden Unternehmertums stellen möchten, sollten eine umfassende Buchhaltung von Anfang an als konstante Aufgabe neben ihrem Kerngeschäft betrachten und für die Rechnungslegung eine Infrastruktur schaffen, die mitwachsen kann.

Mit digitalen Softwarelösungen unabhängig und effizient bleiben

Eine gute Basis für eine skalierbare Buchhaltung bieten digitale Softwarelösungen. Ganzheitliche Konzepte können Freelancer bei der Rechnungslegung unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, diese wichtige Aufgabe auch ohne fundiertes Fachwissen selbst in der Hand zu behalten. Das spart die Kosten für einen externen Buchhalter und versetzt Selbstständige in die Lage, jederzeit den vollen Überblick über ihre wirtschaftliche Situation zu behalten.

Benutzerfreundliche und leistungsstarke Programme für die Buchhaltung für Gründer stellen die Rechnungslegung auf eine solide Basis. Sie beinhalten Tools für die vereinfachte Einnahmen-Überschuss-Rechnung, aber auch weiterführende Inhalte zur detaillierten Buchführung. Um effizient zu arbeiten, sollten Freelancer und Unternehmer darauf achten, dass das gewählte Programm die Automatisierung möglichst vielfältiger Teilprozesse im Arbeitsalltag ermöglicht und reibungslose Abläufe über eine große Auswahl an Schnittstellen ermöglicht. Von der Angebotserstellung über die Rechnungsstellung und das Mahnwesen bis hin zur Buchung von Geschäftsvorfällen und die Dokumentation von Belegen sollten alle Prozesse in einem System möglich sein. Erlauben die enthaltenen Funktionen auch die Pflege von Datenbanken zu Kunden und Zulieferern sowie die direkte Kommunikation mit externen Stellen wie Kunden, Geschäftspartnern und Behörden, kann eine ganzheitliche Softwarelösung zu einem wertvollen Grundgerüst für den unternehmerischen Alltag werden.

Eine wertvolle Unterstützung auf dem Weg von Freelancer zum Unternehmer bieten Programme, die über umfangreiche Analysetools verfügen. Darüber können Unternehmer sich jederzeit einen repräsentativen Überblick über ihre wirtschaftliche Situation, die unternehmerische Entwicklung und das wirtschaftliche Potenzial für den nächsten Entwicklungsschritt verschaffen. Ein umfangreiches Analyse- und Berichtwesen kann drüber hinaus eine effizient Unterstützung in der Akquise und im Marketingbereich sein.

Buchhaltungssoftware für Freelancer & Unternehmer: Dieses Programm wächst mit

Eine Softwarelösung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Selbstständige vom Freelancer bis zum kleinen oder mittelständischen Unternehmen zu begleiten, ist Fastbill. Das Rechnungsprogramm von Fastbill vereint vielfältige unternehmerische Aufgaben in einem zentralen Verwaltungstool.

Die Verwaltung von Dateien zu Kunden und Geschäftspartnern erlaubt die direkte elektronische Kommunikation über das Programm, sowie die Erstellung von Angeboten und Rechnungen, die der entsprechenden Datei hinzugefügt werden können. Für eine effiziente Buchführung könne Belege digital erfasst und kategorisiert werden. So kann die Steuererklärung vorbereitet und die rechtskonforme Aufbewahrung von Belegen gesichert werden. Durch den Steuerberaterzugriff mit DATEV Schnittstelle wird eine direkte Übermittlung gewährleistet.

Das ganzheitliches Rechnungsprogramm stellt die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Erstellung GoBD-konformer Rechnungen und Versand direkt über das System GoBD-konforme Archivierung von Rechnungen und Belegen Rechnungsvorlagen nach GoBD sowie Funktionen zur individuellen Anpassung von Rechnungsvorlagen an das Unternehmensdesign Eine Liste offener Rechnungsposten Erstellung und Verwaltung von Storno-Rechnungen Erstellung und Verwaltung wiederkehrender Rechnungen Erstellung von Zahlungserinnerungen und Mahnung und Versand direkt über das System Erstellung und Verwaltung von X-Rechnungen Verwaltung von Datenbanken zu Kunden und Geschäftspartnern Erstellung und Verwaltung eines Produkt- und Leistungskataloges, der direkt für die digitale Erstellung von Angeboten und Rechnungen im Programm genutzt werden kann Erstellung von Angeboten und Angebotsbestätigungen sowie von Lieferscheinen auf Basis des hinterlegten Produkt- und Leistungskataloges Tools zur Zeiterfassung

Durch die umfassenden Funktionen wird das Tool zu einer Softwarelösung für Freelancer und Unternehmer, die ihre Buchhaltung von Anfang an auf eine effiziente, digitalisierte und automatisierte Basis stellen möchten. Die Verfügbarkeit vielfältiger Tools zur Automatisierung weiterführender Geschäftsvorgänge können Selbstständige im Laufe ihrer Unternehmensentwicklung entscheiden, welche Teilprozesse sie über das System erweitern und automatisieren möchten. Dies gewährleistet die Skalierbarkeit der unternehmerischen Tätigkeit in einem breit angelegten organisatorischen Bereich.

Fazit

Eine digitale Buchhaltungslösung ist ein wertvoller Baustein für die Skalierbarkeit eines Unternehmens. Mit einer anpassbaren Software legen Freelancer den Grundstein für eine Rechnungslegung, die jede Entwicklung ihres Unternehmens mitmacht. Insbesondere Unternehmen und Betriebe mit einem hohen Rechnungsaufwand sollten auf ganzheitliche Lösungen setzen, mit denen sie die Buchhaltung professionell und effizient im eigenen Unternehmen gestalten können. Mitwachsende Programme bieten neben benutzerfreundlichen Basisfunktionen die Option, jederzeit neue Dienstleistungen und Services zu integrieren, ohne die etablierte Infrastruktur grundlegend zu verändern. Mit einer intelligenten Softwarelösung für die Buchhaltung gelingt der Wandel vom Freelancer zum Mittelständler auch im Rechnungswesen.