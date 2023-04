SentinelOne erweitert Firewall- und NDR-Funktionen

SentinelOne integriert Lösungen von Aruba, Checkpoint, Cisco, Darktrace, Extrahop, Fortinet und Palo Alto Networks und wird stärker mit Vectra AI zusammenarbeiten. Dadurch werden die Firewall- und Network Detection and Response (NDR)-Fähigkeiten erweitert. Unternehmen jeder Größe können damit Angriffe über alle Vektoren hinweg schnell identifizieren und reagieren. Die zunehmende Komplexität verteilter Netzwerke und dezentraler Arbeitskräfte macht es für Unternehmen schwieriger denn je, einen Überblick über ihr Netzwerk zu erhalten.

Angereicherte Signalanalyse mit Vectra AI

Durch die Einbindung von zusätzlichem Kontext von Vectra AI in die Singularity XDR-Plattform können Sicherheitsteams bei der Sichtung und Untersuchung von Vorfällen besser informierte Entscheidungen treffen. Die Integration ermöglicht die Kanalisierung korrelierter Alarmdaten von Vectra AI in den XDR-Feed und bietet so einen erweiterten Kontext für Sicherheitsanalysten. Diese erweiterten Alarmdaten ermöglichen es Analysten, den Umfang eines Vorfalls einzuschätzen, seinen Schweregrad zu bewerten und Abhilfemaßnahmen zu priorisieren, was letztendlich die mittlere Reaktionszeit (MTTR) verkürzt.

Log-Ingestion mit Aruba, Checkpoint, Cisco, Darktrace, ExtraHop, Fortinet und Palo Alto Networks

Während NDR-Lösungen entscheidend sind, um laterale Bewegungen im Netzwerk einzuschränken, sind Firewalls der Schlüssel zur Verhinderung erster Infiltrationen. Die Integrationen mit Cisco, ExtraHop, Fortinet und Palo Alto Networks ermöglichen es der XDR-Plattform, netzwerkbasierte Bedrohungen und Angriffstechniken wie Command and Control (C2) Beaconing und Datenexfiltration zu erkennen. Mit den Telemetriedaten, die automatisch von der Cloud und den Endpunkten gesammelt werden, können Kunden verdächtiges Verhalten oder potenzielle Bedrohungen erkennen, die bisher unentdeckt geblieben wären.