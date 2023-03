BKA gelingt Schlag gegen weltweit größten Geldwäschedienst im Darknet

In Zusammenarbeit mit US-Behörden wird der Dienst Chipmixer abgeschaltet. Die Ermittler beschlagnahmen die in Deutschland ansässige Infrastruktur. Sie erhalten dabei Zugriff auf 7 TByte Daten und 44 Millionen Euro in Kryptowährungen.