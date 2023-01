CES 2023: Intel stellt Notebook-Prozessoren der 13. Generation vor

Intel hat auf der CES 2023 in Las Vegas die 13. Generation seiner Core-Prozessoren für Notebooks enthüllt. Das neue Spitzenmodell Core i9-13980HX ist nach Angaben des Unternehmens der erste 24-Kern-Prozessor für Notebooks und zudem der derzeit schnellste mobile Prozessor.

Die H-Serie der neuen Notebook-Prozessoren ist laut Intel auf Leistung optimiert. Die 13. Generation unterstützt DDR4- und DDR5-RAM und PCIe Gen 5. Mit einer Taktfrequenz von bis zu 5,6 GHz im Turbo-Modus verspricht Intel eine Steigerung der Single-Thread-Performance um bis zu 11 Prozent und ein Plus bei der Multitasking-Performance von bis zu 49 Prozent gegenüber der vorherigen Generation.

Die bis zu 24 CPU-Kerne verteilt Intel auf bis zu 8 Performance-Kerne und bis zu 16 Effizienz-Kerne, die bis zu 32 Threads ausführen können. Den neuen CPUs lassen sich bis zu 128 GByte Arbeitsspeicher zur Seite stellen. Zudem werden Wi-Fi 6E sowie Bluetooth LE Audio, Bluetooth 5.2 und Thunderbolt 4 unterstützt. Die Modellreihen HX und HK lassen sich zudem übertakten.

Die CPU-Serien P und U sollen indes dünne und leichte Notebooks antreiben. Sie bieten bis zu 14 Prozessorkerne (6 Performance-Kerne und 8 Leistungs-Kerne) sowie eine überarbeitete Iris-X-Grafik. Sie unterstützen DDR5- und DDR4-RAM sowie deren Low-Power-Varianten. Auch sind Wi-Fi 6E, Bluetooth-Audio LE und Thunderbolt 4 integriert.

Für alle drei Serien der 13. Core-Generation für Notebooks kündigte Intel zudem mehr als 300 unterschiedliche Designs an, die in diesem Jahr verfügbar sein sollen. Unter anderem sollen Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer, Republic of Gamers und Samsung die neuen Prozessoren in ihren Notebooks verbauen.