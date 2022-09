Microsoft Ignite: Spotlight on Germany

Die Microsoft Konferenz Ignite findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. Oktober 2022 statt. Erstmals gibt es eine deutsche Lokalausgabe namens Spotlight on Germany am 13. und 14. Oktober.

Die Microsoft Ignite, eine weltweite Konferenz für IT-Profis und Entwickler, findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. Oktober 2022 live in Seattle sowie virtuell statt. Dazu gehören unter anderem Auftritte von CEO Satya Nadella, Scott Guthrie, Executive Vice President der Microsoft Cloud + AI Group, Alysa Taylor, Corporate Vice President für Industry, Apps and Data Marketing, oder Vasu Jakkal, Corporate Vice President für Security, Compliance and Identity.

Ein besonderer Höhepunkt ist dieses Mal das Spotlight on Germany: Am 13. und 14. Oktober bietet Microsoft erstmals deutschsprachige Sessions und Demos bei der Ignite an, die sich speziell an den deutschen Markt richten. Die Anmeldung zur digitalen Teilnahme am Spotlight on Germany ist ab sofort gratis möglich.

Die Highlights des Spotlight on Germany

Neben den Liveübertragungen der Keynotes zu Produktneuheiten, Trends und Innovationen aus den USA gibt es im Spotlight on Germany weitere Inhalte, von Best Practices zu aktuellen Nachhaltigkeitsszenarien über die Implementierung von Low-Code-Apps oder neuen Sicherheitsfunktionen bis zur Datenverwaltung, Analytics und Data Governance sowie vielen weiteren Themen. Außerdem berichten Kunden und Partner, die aus erster Hand, was mit den Lösungen von Microsoft alles möglich ist.

Breakout Sessions vertiefen technische Themen wie die Intelligent Data Platform mit ihren datengesteuerten Benutzererlebnissen in Microsoft Azure und thematisieren technische oder strategische Fragen rund um die neue hybride Arbeitswelt. Die Learn-Live-Sessions befassen sich mit einem Modul der Lernplattform Microsoft Learn.

Die digitalen Table Topics sind moderierte, aber informelle Gespräche innerhalb der Tech Community zu verschiedenen Themen wie Security, Conversational AI, BizApps, GitHub oder hybrides Arbeiten.

Die Connection Zone bietet die Möglichkeit an, mit Fachkräften von Microsoft und seinen Partnern oder auch mit anderen Spotlight-Teilnehmer in Kontakt zu treten, beispielsweise um sich bei den Expert Meetups persönlich und in kleiner Runde praktische Tipps für die eigenen Projekt zu holen.

Die Microsoft Skills Challenge ist ein Qualifizierungsprogramm, das auf Unterhaltung, Interaktion und individuelle Wettbewerbsfähigkeit setzt. Die Teilnehmer erhalten Zugang zu Lernpfaden und Ressourcen für ihre spezifischen Lösungsbereiche sowie zu einem virtuellen Leaderboard, über das sie sich mit anderen Teilnehmenden messen können.

Agenda

Die Agenda der deutschen Veranstaltung orientiert sich an der Maxime der weltweiten Konferenz: Mit weniger mehr erreichen: die Microsoft Cloud. Es gibt fünf Themenschwerpunkte:

Datenorientiert und optimiert mit Azure

Mehr Effizienz durch Automatisierung und KI

Mobilisiere deine Belegschaft mit Microsoft 365

Mehr Innovation mit einer Cloud-Entwicklerplattform

Schutz für alles, jeden, überall

Ein Überblick über alle Sessions und Veranstaltungsformate gibt es auf der Webseite, wo sich beispielsweise solche Auftritte finden:

Sustainability loves data – Nachhaltigkeitsmanagement mit Azure und dem Microsoft Sustainability Manager: In dieser Session berichten Paco Nugui und Sebastian Pinzke von Beiersdorf über ihr Programm „Sustainability Digitalization“, das dem Unternehmen den Weg zu einer vollständigen Integration von Nachhaltigkeitsattributen in die IT-Landschaft ebnet. Und Hartmut Wittig von der Deutschen Telekom spricht über sein „Nachhaltigkeitsmanagement powered by Microsoft“ – mit beeindruckenden Kennzahlen: Das Unternehmen gehört zu den weltweit wenigen ICT-Anbietern, die zu 100 Prozent auf grünen Strom und nachhaltige Verpackungen setzen.

Partnerschaft über eine urbane Luftmobilitätsplattform – Volocopter und Microsoft: Alexander Oelling ist Chief Digital Officer bei Volocopter, die elektrische Flugtaxis entwickeln. Er spricht über die maßgeschneiderte digitale Lösung seines Unternehmens, VoloIQ, die künstliche Intelligenz (KI), eine intelligente und skalierbare Infrastruktur sowie cloudbasierte, datengesteuerte Funktionen auf der Basis von Microsoft Azure umfasst. Damit soll VoloIQ das digitale Rückgrat des Ökosystems und das Standard-Betriebssystem aller elektrischen Passagier- und Frachtflüge von Volocopter werden.

CO2-Emissionen transparent darstellen und reduzieren ist das Thema von Christoph Schenek, Product Marketing Manager Sustainability bei Microsoft Deutschland. Seine Präsentation zeigt, wie Unternehmen den Überblick über ihre Emissionsdaten bekommen, um sie ausweisen und melden zu können. In seiner Demo der Microsoft Cloud for Sustainability zeigt er, wie man die gesamten Emissionsdaten eines Unternehmens darstellt und damit auch den Energieverbrauch reduzieren kann.

Dennis Zielke, Principal Solution Specialist Cloud Applications bei der Carl Zeiss AG stellt die digitale Integrationsplattform seines Unternehmens vor, das zu den Pionieren bei der Entwicklung von präzisen und hochwertigen Produkten für Optik, Medizin und Halbleitertechnologie zählt. Die Azure-Lösung steht für die neuen digitalen Produkte und Dienstleistungen von Zeiss, die in komplexen Szenarien in Kundenanwendungen, Gerätesteuerungen und interne Unternehmensanwendungen über eine zentrale Cloud Plattform integriert werden.

Wie die DZ-Bank ihre Fusionsentwicklung mit Low-Code in der Microsoft Power Platform betreibt, erläutert Julian Fuchs, Senior Application Manager bei Deutschlands zweitgrößter Bank, anhand seiner Best Practices und Erfahrungen als Early Adopter.

Ein ähnliches Thema hat auch Tim Müller, Engineering Manager bei BASF: Mit Low-Code die Digitalisierung beschleunigen. Das Chemieunternehmen hat 2021 ein Team für Digitalisierung und Wissensmanagement gegründet, in dem Low-Code/No-Code-Entwicklung über die Microsoft Power Platform eine Schlüsseltechnologie ist. Das Engineering-Team erstellt damit komplexe digitale Lösungen rund um technische Dienstleistungen und befähigt auch Mitarbeitende ohne IT-Hintergrund, ihre eigenen Apps, Dashboards und Automatisierungen zu entwickeln.

Gäste auf der Spotlight on Germany

Im Rahmen des Spotlight on Germany zur Microsoft Ignite begrüßt das Unternehmen neben zahlreichen Partnern und Kunden auch eine Reihe von besonderen Gästen. Dazu gehören beispielsweise:

die Digital-Art-Expertin Annette Doms

die Resilienz-Forscherin und Autorin Christina Berndt

Bundessieger-Teams von Jugend forscht 2022 mit innovativen Umweltschutzprojekten

die renommierte Personal- und Organisations-Expertin Yasmin Weiß

verschiedene Start-ups mit Nachhaltigkeitslösungen

Alissia Quaintance, Gründerin der Bewegung für Neue Weiblichkeit

Ausgewählte Microsoft-Partner mit ihren Lösungen

Referenten von Unternehmen wie BASF, Deutsche Börse, DZ Bank, Lufthansa, Siemens