Apple zahlt Schadenersatz für Butterfly-Tastaturen

Apple einigt sich auf einen Vergleich im Rahmen einer Sammelklage in den USA wegen problematischer Butterfly-Tastaturen für MacBooks. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, insgesamt 50 Millionen Dollar an Verbraucher zu zahlen.

Apple hat zugestimmt, eine Sammelklage wegen seiner problematischen Butterfly-Tastatur beizulegen. Im Rahmen des Vergleichs wird Apple insgesamt 50 Millionen US-Dollar an eine Gruppe von Kunden zahlen, die MacBooks mit den fehlerhaften Tastaturen gekauft haben. Das Unternehmen hat jedoch kein Fehlverhalten zugegeben und es bestreitet alle Vorwürfe in der Klage sowie dass irgendwelche MacBooks fehlerhaft sind.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, wurde der Vergleich am Montagabend bei einem Bundesgericht in San Jose, Kalifornien, eingereicht und muss von einem Richter genehmigt werden. Sie gilt speziell für Kunden, die zwischen 2015 und 2019 ein MacBook, MacBook Air und die meisten MacBook Pro Modelle in sieben US-Bundesstaaten gekauft haben: Kalifornien, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York und Washington.

Apple führte 2015 im Rahmen seiner Strategie, dünnere Tastaturen zu produzieren und seine Laptops zu verschlanken, das Butterfly-Tastaturdesign mit geringerem Tastenhub ein. Die Tasten konnten jedoch leicht durch Staubpartikel oder Krümel blockiert werden. Apple versuchte, verschiedene Abhilfemaßnahmen zu implementieren, wie z. B. eine Silikonschicht unter den Tasten, aber nichts konnte die Probleme vollständig beheben.

Trotz der weit verbreiteten Beschwerden räumte Apple nie öffentlich ein, dass die Tastatur des MacBook Pro den Nutzern Probleme bereitet, bis Joanna Stern vom Wall Street Journal eine scharfe Bewertung der Tastatur veröffentlichte. Selbst dann räumte Apple nur ein, dass eine kleine Anzahl von Benutzern dieses Problem hatte. Apple beschloss, das Design im Jahr 2019 aufzugeben.

Die Anwälte der Kläger erwarten relativ bescheidene Auszahlungen für die betroffenen Verbraucher. In Anbetracht der typischen Teilnahmequoten bei Sammelklagen rechnen sie mit Zahlungen von 300 US-Dollar für Verbraucher, die mehrere Tastaturen austauschen lassen mussten, mit Zahlungen von bis zu 125 US-Dollar für Kunden, die nur eine Tastatur austauschen lassen mussten, und mit Zahlungen von bis zu 50 US-Dollar für Kunden, die nur die Tastenkappen austauschen ließen. Ob es Schadenersatz für deutsche Verbraucher geben wird, ist völlig offen.