Mit Ransomware von Spionage ablenken

Eine Gruppe von Cyberangreifern, die vermutlich vom chinesischen Geheimdienst unterstützt wird, hat einen neuen Loader eingesetzt, um fünf verschiedene Arten von Ransomware zu verbreiten und so ihre wahren Spionageaktivitäten zu verschleiern.

Am Donnerstag veröffentlichten Cybersecurity-Forscher von Secureworks neue Forschungsergebnisse über HUI Loader, ein bösartiges Tool, das Kriminelle seit 2015 in großem Umfang einsetzen.

Loader sind kleine, bösartige Pakete, die darauf ausgelegt sind, auf einem kompromittierten Computer unentdeckt zu bleiben. Obwohl sie oft nicht so viele Funktionen wie eigenständige Malware haben, erfüllen sie eine wichtige Aufgabe: Sie laden zusätzliche bösartige Nutzdaten und führen sie aus.

HUI Loader ist ein benutzerdefinierter DLL-Loader, der von gekaperten legitimen Softwareprogrammen eingesetzt werden kann, die anfällig für das Hijacking von DLL-Suchaufträgen sind. Sobald der Loader ausgeführt wird, entschlüsselt er eine Datei, die die Hauptnutzlast der Malware enthält.

In der Vergangenheit wurde der HUI Loader in Kampagnen von Gruppen wie APT10/Bronze Riverside – die mit dem chinesischen Ministerium für Staatssicherheit (MSS) in Verbindung stehen – und Blue Termite eingesetzt. Die Gruppen haben in früheren Kampagnen Remote Access Trojaner (RATs) wie SodaMaster, PlugX und QuasarRAT eingesetzt. Jetzt wurde der Loader offenbar angepasst, um Ransomware zu verbreiten.

Laut dem Forschungsteam der Counter Threat Unit (CTU) von Secureworks wurden zwei Aktivitätscluster im Zusammenhang mit dem HUI Loader mit chinesischsprachigen Bedrohungsakteuren in Verbindung gebracht.

Das erste Cluster steht im Verdacht, das Werk von Bronze Riverside zu sein. Diese Hackergruppe konzentriert sich auf den Diebstahl wertvollen geistigen Eigentums von japanischen Unternehmen und verwendet den Loader zur Ausführung des SodaMaster RAT.

Die zweite Gruppe hingegen gehört zu Bronze Starlight. SecureWorks geht davon aus, dass die Aktivitäten der Bedrohungsakteure auch auf den Diebstahl von geistigem Eigentum und Cyberspionage zugeschnitten sind.

Die Ziele variieren je nach den Informationen, die die Cyberkriminellen zu erlangen versuchen. Zu den Opfern gehören brasilianische Pharmaunternehmen, ein US-Medienunternehmen, japanische Hersteller und die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsabteilung eines großen indischen Unternehmens.

Diese Gruppe ist die interessantere von beiden, da sie fünf verschiedene Arten von Ransomware nach der Ausnutzung einsetzt: LockFile, AtomSilo, Rook, Night Sky und Pandora. Der Loader wird verwendet, um während der Kampagnen Cobalt Strike-Beacons zu verteilen, die eine Remote-Verbindung herstellen, woraufhin ein Ransomware-Paket ausgeführt wird.

Laut CTU haben die Bedrohungsakteure ihre Ransomware-Versionen aus zwei verschiedenen Code-Basen entwickelt: eine für LockFile und AtomSilo und die andere für Rook, Night Sky und Pandora.

„Basierend auf der Reihenfolge, in der diese Ransomware-Familien ab Mitte 2021 auftauchten, haben die Bedrohungsakteure wahrscheinlich zuerst LockFile und AtomSilo und dann Rook, Night Sky und Pandora entwickelt“, sagt das Team.

Avast hat ein Entschlüsselungsprogramm für LockFile und AtomSilo veröffentlicht. Was die anderen Ransomware-Varianten angeht, so scheinen sie alle auf dem Babuk-Quellcode zu basieren.

Auch der Loader wurde kürzlich aktualisiert. Im März fanden die Cybersecurity-Forscher eine neue Version des HUI-Loaders, die RC4-Chiffren zur Entschlüsselung der Nutzdaten verwendet. Der Loader nutzt jetzt auch einen verbesserten Verschleierungscode, um die Windows-Ereignisverfolgung für Windows (ETW) und die Antimalware-Scan-Schnittstelle (AMSI) zu deaktivieren und Windows-API-Aufrufe zu manipulieren.

„Während von der chinesischen Regierung gesponserte Gruppen in der Vergangenheit keine Ransomware verwendet haben, gibt es in anderen Ländern Präzedenzfälle“, so SecureWorks. „Umgekehrt würden von der chinesischen Regierung gesponserte Gruppen, die Ransomware als Ablenkungsmanöver einsetzen, diese Aktivität wahrscheinlich mit finanziell motivierten Ransomware-Einsätzen vergleichen. Die Kombination aus Viktimologie und Überschneidungen mit der Infrastruktur und den Werkzeugen, die mit den Aktivitäten der von der Regierung gesponserten Bedrohungsgruppen in Verbindung gebracht werden, deuten jedoch darauf hin, dass Bronze Starlight Ransomware einsetzt, um seine Cyberspionage-Aktivitäten zu verbergen.