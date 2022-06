WWDC 2022: iPadOS 16

Apple hat mit iPadOS 16 endlich die Funktionen hinzugefügt, die sich viele iPad-Profis gewünscht haben. Zunächst einmal hat Apple endlich eine Wetter-App auf das iPad gebracht. Etwas, über das sich jeder, der ein iPad besitzt, den Kopf zerbrochen hat, weil er sich gefragt hat, warum es das nicht gibt. Neben der Wetter-App wird iPadOS 16 auch alle neuen Funktionen erhalten, die Apple für das iPhone in iOS 16 angekündigt hat, wie zum Beispiel neue iMessage-Funktionen,

Mit der neuen Funktion für die Zusammenarbeit können Sie ein Dokument freigeben und sofort mit allen Mitgliedern der Gruppe an dem Dokument arbeiten. Wenn du dich zum Beispiel in iMessage mit einer Gruppe von Kollegen unterhältst, kannst du ein Pages oder Keynote Dokument an die Gruppe senden und als Gruppe in Echtzeit Änderungen an dem Dokument vornehmen. Der gleiche Ansatz für die Zusammenarbeit in der Gruppe funktioniert auch während eines FaceTime Videoanrufs, einschließlich der gemeinsamen Nutzung von Tabs in Safari.

Freeform ist eine neue App, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Apple hat eine Vorschau der App gezeigt, die eher wie ein gemeinsam genutztes virtuelles Whiteboard aussieht, mit dem Nutzer während eines FaceTime Anrufs in der Gruppe Ideen und Notizen zeichnen, skizzieren oder aufschreiben können. Sie können Fotos, Videos, Audiodateien, Links oder – im Grunde – jede Art von Medien direkt in die App einbetten. Freeform wird im Laufe des Jahres auch für das iPhone und den Mac erhältlich sein.

GameCenter erhält ebenfalls eine Reihe von Aktualisierungen, die Apples Spieleplattform viel sozialer machen, indem sie Ihnen zeigen, was Ihre Freunde gerade spielen, sowie deren Spielstände und es einfach machen, ein Spiel mit Ihren Freunden zu beginnen.

Aber die vielleicht größte Ankündigung in Bezug auf iPadOS 16 ist, dass Apple sich darauf konzentriert, Apps der Desktop-Klasse auf das iPad zu bringen, indem verschiedene Aspekte des Gesamterlebnisses verbessert werden. Zum Beispiel kann man jetzt die Symbolleiste in Apps anpassen, oder es gibt eine systemweite Undo/Redo-Funktion.

Der Stage Manager ist eine Funktion, die mit den diesjährigen Softwareaktualisierungen erstmals auf dem iPad und dem Mac eingeführt wird, aber es ist eine Funktion, die die Art und Weise, wie Power-User das Tablet nutzen, komplett verändern wird. Du kannst die Größe von Fenstern ändern und sogar überlappende Fenster haben – eine Premiere für das iPad – während kleine Miniaturansichten von geöffneten Apps auf der linken Seite des Bildschirms bleiben.

Das iPad Pro und das iPad Air, die beide von Apples M1-Prozessor angetrieben werden, haben jetzt volle Unterstützung für externe Displays mit zwei verschiedenen Desktops, die insgesamt acht verschiedene App-Paarungen ermöglichen.