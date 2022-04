Rust Community Grants Programm geht an den Start

Rust ist nicht die wichtigste Programmiersprache, aber sie ist auf dem Vormarsch. Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft setzen alle auf die Sprache. Sie ist zu einer wichtigen Systementwicklungssprache für den Linux-Kernel, Windows, Chrome und Android geworden.

Da es sich um eine neue und etwas schwierige Sprache handelt, ist es nicht einfach, sich mit ihr vertraut zu machen. Jetzt möchte die Rust Foundation mit ihrem 2022 Community Grants Program helfen.

Die Türen werden am 1. April 2022 für Bewerbungen geöffnet und das ist kein Aprilscherz. Das Rust Foundation Community Grants Program 2022 verfügt dank der Geldgeber AWS, Huawei und Google über ein Budget von 625.000 US-Dollar. Das Community Grants Program stellt der Rust-Entwicklergemeinschaft Mittel zur Verfügung, um ihre Arbeit zu unterstützen.

Es gibt vier Arten von Zuschüssen. Diese sind:

Rust Foundation Fellowships: Eine einjährige Auszeichnung für bis zu 20 Personen mit einem Stipendium von 1.000 USD pro Monat sowie einem Reise- und Schulungsbudget

Projekt-Zuschüsse: Einzelzuschüsse an Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen für einzelne Arbeiten in Höhe von 1.000 bis 20.000 USD

Zuschüsse für Veranstaltungen: Einzelzuschüsse von $100 bis $500 zur Unterstützung von Veranstaltungen

Zuschüsse für Härtefälle: Einzelzuschüsse von $500 bis $1.500 für Gemeindemitglieder, die sich in einer finanziellen Notlage befinden

Im Allgemeinen werden damit mehrere zentrale Herausforderungen von Rust angegangen. Diese reichen von der steilen Lernkurve von Rust bis zum Bedarf an mehr Rust-Maintainern und Teams.

Konkret unterstützt das Rust Foundation Fellowship einzelne Rust-Projektbetreuer über ein einfaches finanzielles Stipendium hinaus. Die Fellowship bietet den Fellows eine Reihe von Möglichkeiten, ergänzende Fähigkeiten zu erlernen, an Veranstaltungen teilzunehmen und sich mit verschiedenen Akteuren des Rust-Ökosystems zu vernetzen. Gleichzeitig ermöglicht es ihnen, an den Rust-Aktivitäten zu arbeiten, die sie am meisten interessieren. Die Fellowship soll neue Gesichter und Vielfalt in die Maintainer-Gemeinschaft bringen. Letztendlich werden die Fellows die Rust-Führungskräfte der Zukunft sein.

Die Projektzuschüsse sollen ein breites Spektrum an Aktivitäten ermöglichen, die sich mit Fehlerbehebungen, Dokumentation, Lernmaterial und neuen Funktionen befassen. Darüber hinaus sollen damit auch innovative neue Projekte gefördert werden, die der gesamten Gemeinschaft zugute kommen. Die Stiftung hat die Obergrenze für Projektzuschüsse auf 20.000 US-Dollar festgelegt, um sicherzustellen, dass eine breite Palette von Aktivitäten finanziert wird.

Die Event Awards reichen von 100 bis 500 $. Damit werden sowohl physische als auch virtuelle Veranstaltungen unterstützt. Die Hardship Awards schließlich werden an Gemeindemitglieder vergeben, die sich in einer finanziellen Notlage befinden.

Rebecca Rumbul, die Geschäftsführerin der Rust Foundation, erklärt: „Der Zweck der Rust Foundation wird immer darin bestehen, die äußerst engagierte, innovative und talentierte Gemeinschaft zu unterstützen, die die Sprache Rust so erfolgreich macht. Das Community Grants Program zielt darauf ab, die Beiträge der Gemeinschaft zu würdigen und wird eine Reihe von finanziellen Auszeichnungen bereitstellen, um Einzelpersonen, Teams und Organisationen bei dem zu unterstützen, was sie am besten können.“

Alle Informationen über die Förderungswürdigkeit der Rust Foundation Community Grants, die Bewerbungsmodalitäten und die häufig gestellten Fragen sind jetzt verfügbar.

Shane Miller, der Vorstandsvorsitzende der Rust Foundation, sagte mit Blick auf die Zukunft: „Die Mission der Rust Foundation ist die Nachhaltigkeit der Gemeinde Rust und der Technologie. Ich bin stolz darauf, Teil des Teams zu sein, das Innovationen im Bereich der Open-Source-Finanzierung vorantreibt, die eine Partnerschaft zwischen Rust-Anwendern und -Erstellern schaffen, die uns alle überdauern kann.“