Spielzeugdrohnen gegen Putin

Sie sehen harmlos aus und sind auf den ersten Blick völlig ungeeignet für den Kriegseinsatz. In besseren Zeiten ließen ukrainische Drohnen-Enthusiasten ihre Geräte in den Himmel steigen, um Hochzeiten zu fotografieren, Sojafelder zu düngen oder zum Spaß gegen andere Drohnen anzutreten. Jetzt riskieren aber laut der Nachrichtenagentur Associated Press einige Drohnenlenker ihr Leben, indem sie eine freiwillige Drohnentruppe bilden, um ihrem Land bei der Abwehr der russischen Invasion zu helfen.

„Kiew braucht dich und deine Drohne in diesem Moment des Zorns“, hieß es Ende letzter Woche in einem Facebook-Post des ukrainischen Militärs, in dem die Bürger aufgerufen wurden, Hobbydrohnen zu spenden und sich als erfahrene Piloten für den Betrieb der Drohnen zur Verfügung zu stellen.

Ein Unternehmer, der in der Hauptstadt ein Einzelhandelsgeschäft für Drohnen betreibt, sagte, dass sein gesamter Bestand von etwa 300 Drohnen des chinesischen Herstellers DJI für den guten Zweck zur Verfügung gestellt worden sei. Andere arbeiten daran, weitere Drohnen von Freunden und Kollegen in Polen und anderen europäischen Ländern über die Grenze zu bringen.

„Warum tun wir das? Wir haben keine andere Wahl. Das ist unser Land, unsere Heimat“, sagte Denys Sushko, Betriebsleiter des in Kiew ansässigen Unternehmens für industrielle Drohnentechnologie DroneUA, das vor dem Krieg Landwirten und Energieunternehmen Drohnendienste angeboten hat.

Sushko floh Ende letzter Woche aus seinem Haus, nachdem seine Familie vor einer Explosion in der Nähe Schutz suchen musste. Er sprach am Freitag per Telefon und SMS mit The Associated Press, nachdem er für einen besseren Empfang auf einen Baum geklettert war.

„Wir versuchen, alles zu nutzen, was zum Schutz unseres Landes beitragen kann, und Drohnen sind ein großartiges Instrument, um Echtzeitdaten zu erhalten“, sagte Sushko, der zwar keine Drohne dabei hat, aber sein Fachwissen zur Verfügung stellt. „In der Ukraine bleibt niemand mehr gleichgültig. Jeder tut, was er kann.“

Im Gegensatz zu den viel größeren, in der Türkei gebauten Kampfdrohnen, die die Ukraine in ihrem Arsenal hat, sind handelsübliche Drohnen als Waffen nicht viel wert – aber sie können ein leistungsfähiges Aufklärungsinstrument sein. Zivilisten haben die Luftkameras eingesetzt, um russische Konvois zu verfolgen und die Bilder und GPS-Koordinaten an die ukrainischen Truppen weiterzuleiten. Einige der Geräte verfügen über Nachtsichtgeräte und Wärmesensoren.

Aber es gibt eine Kehrseite der Medaille: DJI, der führende Anbieter von Verbraucherdrohnen in der Ukraine und auf der ganzen Welt, stellt ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich der Standort eines unerfahrenen Drohnenpiloten leicht ermitteln lässt, und niemand weiß wirklich, was das chinesische Unternehmen oder seine Kunden mit diesen Daten anfangen könnten. Das macht einige Freiwillige unruhig. DJI lehnte es ab, Einzelheiten darüber zu erörtern, wie das Unternehmen auf den Krieg reagiert hat.

Taras Troiak, ein Händler von DJI-Drohnen, der das Kiewer Einzelhandelsgeschäft eröffnet hat, sagte, DJI habe gemischte Signale darüber gesendet, ob es bevorzugten Zugang zu seiner Drohnenerkennungsplattform AeroScope gewähre oder diese deaktiviere, die beide Seiten des Konflikts potenziell nutzen können, um die Flugwege der anderen Seite und die Kommunikationsverbindungen zwischen einer Drohne und dem Gerät, das sie steuert, zu überwachen.

DJI-Sprecher Adam Lisberg sagte, man habe nie mit einer kriegerischen Nutzung gerechnet, als das Unternehmen AeroScope entwickelt habe, um Polizei- und Luftfahrtbehörden – einschließlich Kunden in Russland und der Ukraine – ein Fenster zur Erkennung von Drohnen zu geben, die in ihrem unmittelbaren Luftraum fliegen. Er sagte, einige Nutzer in der Ukraine hätten von technischen Problemen berichtet, aber DJI habe das Tool nicht deaktiviert oder einen bevorzugten Zugang gewährt.

In der Zwischenzeit haben ukrainische Drohnenexperten erklärt, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Betreibern beizubringen, wie sie ihren Aufenthaltsort schützen können. „Es gibt eine Reihe von Tricks, mit denen man das Sicherheitsniveau bei der Verwendung von Drohnen erhöhen kann“, sagte Sushko.

Sushko sagte, dass viele in der Branche jetzt versuchen, mehr kleine Drohnen – einschließlich DJI-Alternativen – aus den europäischen Nachbarländern in die Ukraine zu bringen. Sie können auch zur Unterstützung von Such- und Rettungsaktionen eingesetzt werden.

In der Ukraine gibt es eine florierende Gemeinschaft von Drohnenexperten, von denen einige an der Nationalen Luftfahrtuniversität oder der nahe gelegenen Kiewer Polytechnischen Universität ausgebildet wurden und anschließend lokale Drohnen- und Robotik-Startups gründeten.

„Sie haben diese selbstgebaute Industrie und all diese klugen Leute, die Drohnen bauen“, sagte Faine Greenwood, ein in den USA ansässiger Berater für Drohnen für zivile Zwecke wie die Katastrophenhilfe.

Troiaks DJI-Geschäft in Kiew, das jetzt geschlossen ist, da die Bewohner der Stadt Schutz suchen, war ein Knotenpunkt für diese Gemeinschaft, da es ein Wartungszentrum betreibt und Schulungen sowie einen Hobbyclub anbietet. Sogar der Präsident des Landes, Volodymyr Zelenskyy, besuchte das Geschäft einmal, um eine Drohne für eines seiner Kinder zu kaufen, so Troiak.

Eine von Troiak verwaltete öffentliche Facebook-Gruppe, die sich mit Drohnen beschäftigt, zählt mehr als 15.000 Mitglieder, die Tipps zur Unterstützung der ukrainischen Truppen austauschen. Ein Drohnenfotograf, der dem ukrainischen Verband des Drohnenrennteams angehört, erklärte gegenüber The Associated Press, er habe beschlossen, seine DJI Mavic-Drohne dem Militär zu spenden, anstatt sie selbst zu fliegen. Er und andere baten darum, nicht namentlich genannt zu werden, da sie um ihre Sicherheit fürchten.

„Das Risiko für zivile Drohnenbetreiber in der Ukraine ist immer noch groß“, sagte der australische Drohnensicherheitsexperte Mike Monnik. „Wenn man den Standort des Betreibers ausfindig macht, könnte es zu einem gezielten Raketenbeschuss kommen, wenn man bedenkt, was wir bisher bei den Kämpfen gesehen haben. Es handelt sich nicht mehr um Einsatzregeln, wie wir sie in früheren Konflikten hatten. In den letzten Tagen wurde in russischsprachigen Kanälen der Messaging-App Telegram darüber diskutiert, wie ukrainische Drohnen gefunden werden können,“ so Monnik.

Einige in der ukrainischen Drohnenszene haben bereits Erfahrung mit dem Einsatz ihres Fachwissens in Konfliktgebieten, da das Land seit langem mit den von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine kämpft. Monniks Firma DroneSec hat allein im vergangenen Jahr mehrere Fälle verfolgt, in denen beide Seiten des Konflikts kleine Drohnen mit Sprengstoff bewaffnet haben. Die Ukrainer sagten, sie hätten gelernt, dass kleine Quadrocopter-Drohnen, wie sie in Geschäften verkauft werden, kaum geeignet sind, um ein Ziel mit Sprengstoff zu treffen.

„Es wäre etwas kurzsichtig, eine solche Drohne zu verschwenden“, sagte Greenwood, der in Cambridge, Massachusetts, ansässige Berater. „Ich nehme an, das Hauptziel wäre die Aufklärung. Aber wenn die Lage verzweifelt ist, wer weiß.“

DJI hat auch Erfahrung mit der Abwehr von Kriegseinsätzen, bei denen die Drohnen als Waffe eingesetzt werden sollen, und nutzte die so genannte Geofencing-Technologie, um Drohnenbewegungen während der Konflikte in Syrien und im Irak zu blockieren. Es ist noch nicht klar, ob es das Gleiche in der Ukraine tun wird; selbst wenn es das tut, gibt es Möglichkeiten, es zu umgehen.

Kleine zivile Drohnen sind der russischen Kampfkraft nicht gewachsen, werden aber in einem langwierigen Krieg wahrscheinlich immer wichtiger werden, so dass die Drohnenhersteller keine Möglichkeit haben, sich völlig neutral zu verhalten. Jede Maßnahme, die sie ergreifen oder vermeiden, ist „indirekt eine Parteinahme“, so P.W. Singer, ein New America Fellow, der ein Buch über Kriegsroboter geschrieben hat.

„Wir werden sehen, dass diese kleinen zivilen Drohnen ad-hoc bewaffnet werden, so wie wir es in Konflikten auf der ganzen Welt gesehen haben, von Syrien bis Irak, Jemen und Afghanistan“, sagte Singer. „Genau wie ein Sprengsatz oder ein Molotow-Cocktail werden sie den Verlauf der Schlacht nicht verändern, aber sie werden es den russischen Soldaten definitiv schwer machen.“