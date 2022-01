IT-Ausgaben steigen 2022 voraussichtlich auf Rekordniveau

Gartner zufolge werden die IT-Ausgaben in diesem Jahr um 5,1 Prozent auf insgesamt 4,5 Billionen Dollar steigen und damit das Niveau vor der Pandemie übertreffen. Insbesondere prognostiziert Gartner, dass das Segment der Unternehmenssoftware – zu dem auch der Cloud-Markt gehört – mit 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am stärksten bei den IT-Ausgaben zulegen wird.

Der Bereich IT-Services, der Beratungs- und Management-Services umfasst, wird im Jahr 2022 voraussichtlich das zweithöchste Ausgabenwachstum aufweisen und 1,3 Billionen US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 7,9 Prozent gegenüber 2021 entspricht.

John-David Lovelock, Research Vice President und Distinguished Analyst bei Gartner, erklärte gegenüber ZDNet, dass dieses Wachstum darauf zurückzuführen ist, dass 2022 das Jahr ist, in dem „die Zukunft zurückkehrt“. „2021 ging es um die Verbesserung und Stabilisierung der meisten Dinge, die 2020 mit ein wenig Optimierung gemacht wurden“, sagte er. „Aber jetzt haben wir Unternehmen, die sagen: Gut, wir wissen, wo wir waren, wir wissen, was während der Pandemie funktioniert hat, und wir wissen wahrscheinlich, wo wir hinwollen.“

Diese Optimierung und der Blick in die Zukunft bedeuten eine größere Investition in den Cloud-Markt, insbesondere in den Markt für Unternehmensanwendungssoftware. Gartner geht davon aus, dass der Cloud-Markt bis 2025 doppelt so groß sein wird wie der Nicht-Cloud-Markt. Darüber hinaus ist der Cloud-Markt für das 11-prozentige Ausgabenwachstum im Bereich Unternehmenssoftware verantwortlich, da sich Unternehmen aller Branchen auf die Aufrüstung ihres Software-Stacks konzentrieren, um eine größere Flexibilität ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.