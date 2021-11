Mozilla stellt Support für Passwort-Manager Lockwise ein

Mozilla hat seine Lockwise-Nutzer per E-Mail darüber informiert, dass es am 13. Dezember den Support für die Passwortverwaltungs-App einstellen wird. Lockwise gibt es in zwei Versionen: Eine im Browser selbst unter about:logins und eine separate Lockwise-App für iOS und Android, die als Standard-Passwortmanager eines Smartphones genutzt werden kann.

Das Support-Ende bezieht sich jedoch nur auf die App-Version. „Die Firefox Lockwise App wird nicht mehr von Mozilla aktualisiert und unterstützt und wird nicht mehr in den Apple App und Google Play Stores verfügbar sein“, schreibt Mozilla in seiner E-Mail. „Nach diesem Datum können aktuelle Lockwise-Nutzer weiterhin auf ihre gespeicherten Passwörter und ihre Passwortverwaltung in den Firefox-Desktop- und mobilen Browsern zugreifen.“ Mozilla weist auch darauf hin, dass die App auch nach dem 13. Dezember funktionieren wird, aber keine Patches mehr erhält.

Android-Nutzer können die Funktion zum automatischen Ausfüllen von Passwörtern durch Firefox selbst ersetzen, während iOS-Nutzer, die sich auf Lockwise verlassen, auf eine Alternative warten müssen. „Schauen Sie im Dezember 2021 wieder vorbei, um zu erfahren, wie Sie Firefox für iOS als systemweiten Passwortmanager verwenden können“, erklärte Mozilla.

Im Vergleich zur meist kostenpflichtigen Konkurrenz fehlten Lockwise diverse Funktionen. Trotzdem hatte die App zuletzt einen Funktionsumfang erreicht, der für viele Nutzer ausreichend war. Ein Vorteil war zudem die Unterstützung durch eine Open-Source-Organisation, die mehr Respekt vor der Privatsphäre der Nutzer zeigt als manche Mitbewerber.