YouTube geht gegen Anti-Vaxxer vor

YouTube weitet das Verbot medizinischer Fehlinformationen auf alle Anti-Vaxxer-Inhalte aus. Inhalte, die fälschlicherweise behaupten, dass zugelassene Impfstoffe nicht sicher sind oder deren Wirksamkeit in Frage stellen, werden von YouTube entfernt.

YouTube hat in einem Blogpost erklärt, dass es Inhalte entfernen wird, die Fehlinformationen oder Desinformationen über zugelassene Impfstoffe enthalten, da diese Inhalte ein „ernsthaftes Risiko eines ungeheuerlichen Schadens“ darstellen.

„Insbesondere werden Inhalte entfernt, die fälschlicherweise behaupten, dass zugelassene Impfstoffe gefährlich sind und chronische Gesundheitsschäden verursachen, die behaupten, dass Impfstoffe die Übertragung oder Ansteckung von Krankheiten nicht verringern, oder die Fehlinformationen über die in Impfstoffen enthaltenen Substanzen enthalten“, so die Plattform in einem Blog-Post.

„Dazu gehören Inhalte, die fälschlicherweise behaupten, dass zugelassene Impfstoffe Autismus, Krebs oder Unfruchtbarkeit verursachen, oder dass Substanzen in Impfstoffen die Empfänger verfolgen können. Unsere Richtlinien gelten nicht nur für bestimmte Routineimpfungen wie gegen Masern oder Hepatitis B, sondern auch für allgemeine Aussagen über Impfstoffe.“

Es gibt jedoch Ausnahmen von den Regeln: Videos, die sich mit der Impfstoffpolitik, neuen Studien, historischen Erfolgen und persönlichen Erfahrungsberichten befassen, sind erlaubt, vorausgesetzt, dass keine anderen Regeln verletzt werden oder der Kanal nicht dazu beiträgt, eine zögerliche Haltung gegenüber Impfungen zu fördern.

„YouTube kann Inhalte zulassen, die gegen die Richtlinien für Fehlinformationen verstoßen … wenn diese Inhalte zusätzlichen Kontext im Video, Audio, Titel oder in der Beschreibung enthalten. Dies ist kein Freifahrtschein für die Förderung von Fehlinformationen“, so YouTube.

„Zusätzlicher Kontext kann gegenteilige Ansichten von lokalen Gesundheitsbehörden oder medizinischen Experten beinhalten. Wir können auch Ausnahmen machen, wenn der Zweck des Inhalts darin besteht, Fehlinformationen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, zu verurteilen, zu bestreiten oder zu persiflieren.“

Wenn ein Channel innerhalb von 90 Tagen dreimal gegen die Richtlinien verstößt, wird er laut YouTube entfernt. Der Channel einer gemeinnützigen Organisation, die sich gegen Impfungen einsetzt, der Children’s Health Defense, die von Robert F. Kennedy Jr. geleitet wird, wurde entfernt. Kennedy protestierte dagegen unter Berufung auf die Meinungsfreiheit.

YouTube sagte bei der Ankündigung seiner erweiterten Politik, dass es seit letztem Jahr über 130.000 Videos wegen Verstößen gegen seine COVID-19-Impfstoffrichtlinien entfernt habe. Im August erklärte die Videoplattform, sie habe über 1 Million COVID-19-Fehlinformationsvideos entfernt.

Anfang dieses Jahres begann Twitter damit, Tweets, die seiner Meinung nach irreführende Informationen über COVID-19 und seine Impfstoffe enthielten, automatisch zu kennzeichnen, und führte ein eigenes Streiksystem ein, das vorübergehende Kontosperren vorsieht und zu einer dauerhaften Sperrung führen kann.

Im April veröffentlichte das australische Gesundheitsministerium eine Seite, auf der versucht wurde, jeden Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Internetverbindungen zu widerlegen. „COVID-19-Impfstoffe stellen keine Verbindung zum Internet her – und können es auch nicht“, hieß es dort.

„Einige Leute glauben, dass Hydrogele für elektronische Implantate benötigt werden, die eine Verbindung zum Internet herstellen können. Der mRNA-Impfstoff von Pfizer verwendet keine Hydrogele als Bestandteil“.