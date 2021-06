Google eröffnet Ladengeschäft

Weltweit steht der Einzelhandel unter Druck, auch Apple und Microsoft bleiben von dieser Entwicklung nicht verschont. Jetzt geht Google gegen diesen Trend an und eröffnet sein erstes Ladengeschäft in New York.

Google hat sich gegen den Trend entschieden und am Donnerstag die Türen zu seinem ersten Einzelhandelsgeschäft in New York City geöffnet. Einzelhandelsgeschäft in einem trendigen New Yorker Viertel öffnet die Türen für Unternehmen, um Hardware-Geräte und Online-Dienste für potenzielle Kunden zu präsentieren.

Der Tech-Gigant hatte letzten Monat angekündigt, dass er das Geschäft im New Yorker Stadtteil Chelsea eröffnen würde, wo es „ein Raum sein wird, in dem Kunden unsere Hardware und Dienste erleben können.“

Der Laden wird es potenziellen Kunden ermöglichen, Pixel-Telefone, Fitbit-Wearables, Pixelbooks, Nest-Produkte usw. zu betrachten und damit zu spielen, sowie andere Online-Dienste von Google auszuprobieren.

Jedes Element des Google Stores – die Materialien, die Bauprozesse, die mechanischen Systeme und mehr – wurde sorgfältig ausgewählt. Zum Beispiel ist das Furnier an den Wänden ein weiches, graues Hickoryholz aus verantwortungsvoller Beschaffung und jede Leuchte ist energieeffizient, betont das Unternehmen in einem Blog.