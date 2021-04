Microsoft kauft Nuance

Microsoft soll in fortgeschrittenen Gesprächen zum Kauf zum Kauf des Spracherkennungsspezialisten Nuance Communications eingetreten sein, so ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Microsoft möchte einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge mit Nuance Communications einen seiner Partner im Bereich Gesundheit und KI übernehmen und könnte bereit sein, bis zu 16 Milliarden Dollar dafür zu zahlen. Wenn Microsoft tatsächlich 16 Milliarden Dollar für das Unternehmen aus Burlington, Massachusetts, zahlt, wäre Nuance die zweitgrößte Übernahme in der Geschichte von Microsoft.

Nuance hat die Technologie für Apples Sprachsoftware Siri entwickelt, wie Bloomberg in seinem Bericht vom 11. April über die mögliche Übernahme schreibt. Die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen seien „im Gange“, so der Bericht, und noch nicht abgeschlossen.

Nuance arbeitet mit einer Vielzahl von Partnern in einer Vielzahl von vertikalen Märkten zusammen. Das Unternehmen vertreibt Produkte für das Gesundheitswesen wie Dragon Medical One, Omnichannel-Kundenengagement sowie seine Dragon-Spracherkennungstechnologie für Verbraucher und Unternehmenskunden.

2019 kündigten Nuance und Microsoft eine strategische Partnerschaft an, um Technologien für Ambient Clinical Intelligence (ACI) zu entwickeln. Die beiden Unternehmen sagten, dass sie zusammenarbeiten werden, um die Dragon Medical-Plattform mit Azure, Azure AI Services und dem intelligenten Schreibdienst ProjectEmpowerMD zu kombinieren, zusammen mit verschiedenen anderen konversationellen KI-Technologien, die von den beiden Unternehmen entwickelt wurden. Im vergangenen Herbst gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass die Dragon Ambient eXperience ACI-Lösung von Nuance in Microsoft Teams integriert wurde.

„Dies kann Microsoft wirklich helfen, die Digitalisierung der Gesundheitsbranche zu beschleunigen, die gegenüber anderen Sektoren wie dem Einzelhandel und dem Bankwesen zurückgeblieben ist“, sagte Anurag Rana, Senior Analyst von Bloomberg Intelligence. „Den größten kurzfristigen Nutzen sehe ich im Bereich der Telemedizin, wo das Transkriptionsprodukt von Nuance derzeit mit Microsoft Teams eingesetzt wird.“

Update: Mittlerweile hat Microsoft die Übernahme offiziell bestätigt.

Durch die Erweiterung der Microsoft Cloud for Healthcare um die Lösungen von Nuance und die Vorteile der Expertise und Beziehungen von Nuance zu Anbietern von EHR-Systemen wird Microsoft in der Lage sein, Gesundheitsdienstleister durch die Leistungsfähigkeit von Ambient Clinical Intelligence und anderen Microsoft-Cloud-Diensten besser zu unterstützen. Durch die Übernahme verdoppelt sich der gesamte adressierbare Markt (TAM) von Microsoft im Bereich der Gesundheitsdienstleister, wodurch sich der TAM des Unternehmens im Gesundheitswesen auf fast 500 Milliarden US-Dollar erhöht. Nuance und Microsoft werden ihr bestehendes Engagement für das erweiterte Partner-Ökosystem sowie für höchste Standards bei Datenschutz, Sicherheit und Compliance vertiefen.

„Nuance liefert die KI-Ebene am Point of Delivery im Gesundheitswesen und ist ein Pionier bei der praktischen Anwendung von KI in Unternehmen“, so Satya Nadella, CEO von Microsoft. „KI ist die wichtigste Priorität der Technologie, und das Gesundheitswesen ist ihre dringendste Anwendung. Gemeinsam mit unserem Partner-Ökosystem werden wir fortschrittliche KI-Lösungen in die Hände von Fachleuten auf der ganzen Welt geben, um bessere Entscheidungen zu treffen und mehr sinnvolle Verbindungen zu schaffen, während wir das Wachstum von Microsoft Cloud for Healthcare und Nuance beschleunigen.“

Über das Gesundheitswesen hinaus bietet Nuance KI-Expertise und Customer-Engagement-Lösungen in den Bereichen Interactive Voice Response (IVR), virtuelle Assistenten sowie digitale und biometrische Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt und in allen Branchen. Diese Expertise wird mit der Breite und Tiefe der Microsoft-Cloud, einschließlich Azure, Teams und Dynamics 365, zusammengeführt, um Kundenengagement- und Sicherheitslösungen der nächsten Generation zu liefern.

„In den letzten drei Jahren hat Nuance sein Portfolio gestrafft, um sich auf die Segmente Gesundheitswesen und KI in Unternehmen zu konzentrieren, in denen es eine beschleunigte Nachfrage nach fortschrittlichen KI- und Ambient-Lösungen für Konversation gibt“, sagt Mark Benjamin, CEO von Nuance. „Um diese Chance zu nutzen, brauchen wir die richtige Plattform, um unseren Kunden und Partnern einen Fokus und eine globale Skalierung zu bieten, um persönlichere, kostengünstigere und effektivere Verbindungen zu Menschen und Pflege zu ermöglichen. Der Weg in die Zukunft führt eindeutig über Microsoft – das intelligente Cloud-basierte Dienste in großem Umfang anbietet und unsere Leidenschaft für die Möglichkeiten teilt, mit denen Technologie etwas bewirken kann. Gleichzeitig bietet dieser Zusammenschluss eine entscheidende Gelegenheit, unseren Aktionären, die uns auf diesem Weg angetrieben und unterstützt haben, einen bedeutenden und sicheren Wert zu liefern.“

Die Transaktion wurde von den Boards of Directors von Nuance und Microsoft einstimmig genehmigt. Die Transaktion soll bis zum Ende dieses Kalenderjahres abgeschlossen werden und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Nuance-Aktionäre, der Erteilung bestimmter behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.