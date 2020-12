Die Zukunft des Outsourcings

In den letzten Jahren ist das Konzept des Outsourcing zu einem verwirrenden Begriff geworden. Ist die Übergabe des Rechenzentrumsbetriebs an Amazon Web Services eine Form des Outsourcings? Natürlich ist es das, obwohl es nicht in die herkömmliche Vorstellung passt, dass normalerweise ein Team von externen Fachleuten eng mit dem Unternehmen zusammenarbeitet. Ist der Einsatz von APIs für ausgewählte Datenquellen oder bestimmte Funktionen eine Form des Outsourcings? Nicht im herkömmlichen Sinne – obwohl es als Microsourcing betrachtet werden könnte.

Bemerkenswert ist, dass diese Technologieansätze nicht einmal mehr als revolutionär oder bahnbrechend angesehen werden – sie werden einfach erwartet, da Unternehmen nach der nächsten neuen Sache suchen, die ihnen einen Vorteil verschafft. Das geht aus der von Deloitte durchgeführten Studie „2020 global outsourcing survey“ hervor.

Gleichzeitig gibt es eine Rückkehr zu den Grundlagen, wenn es um Outsourcing-Engagements geht, was einen Fokus auf „Wertsteigerung und Kostensenkung“ beinhaltet. „Wir sehen Widersprüche“, berichten die Autoren der Studie, Miles Underwood und Mike Stoler, beide von Deloitte. „Die Kunden sind sehr daran interessiert, disruptive Technologien weiterhin zu nutzen. Cloud und Automatisierung sind weiterhin eine treibende Kraft für Veränderungen. Microsourcing expandiert weiter, ebenso wie das Ökosystem spezialisierter Dienstleister.“

Im vergangenen Jahr, als die Auswirkungen der Covid-19-Krise im Vordergrund standen, haben Unternehmen nach externen Ressourcen gesucht, um ihren Übergang zu disruptiven Technologien zu bewältigen. Die meisten neuen Outsourcing-Vereinbarungen beinhalten Cloud und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) – bis zu dem Punkt, an dem sie in jeder Vereinbarung einfach gegeben sind.

„Da sie sich immer mehr bewähren und vertraut werden, sind sie weniger ein Transformationsfaktor als noch vor zwei Jahren und gehören jetzt praktisch zu den Grundpfeilern aller Transformationen“, beobachten Underwood und Stoler. „Unternehmen freuen sich auf den nächsten großen Technologie-Katalysator, der die Entwicklung ihres Unternehmens vorantreibt.

Etwa 90 Prozent der Führungskräfte sehen die Cloud als einen der wichtigsten Faktoren für ihre Outsourcing-Reise an – das gleiche Niveau wie in den letzten zwei Jahren. Darüber hinaus gibt es einen klaren Fortschritt bei der Einführung von RPA durch Outsourcing. Mehr als 75 Prozent der Befragten erwägen oder verfolgen aktiv RPA in ihren Sourcing-Vereinbarungen. Die Unternehmen konzentrieren sich jetzt darauf, die taktischen Herausforderungen der RPA-Einführung zu lösen, wie z. B. die Entwicklung und Aufrechterhaltung eines positiven Business Case, die Definition der Verantwortlichkeiten des Anbieters und die Zuweisung von Dateneigentum.

Dennoch kämpfen sie mit der Rechtfertigung der Kosten, die mit RPA-Implementierungen verbunden sind. „Einige Kunden finden es schwierig, die Investition zu rechtfertigen, da sie kurzfristig keinen positiven Business Case sehen“, beobachten Underwood und Stoler. Die meisten Unternehmen, 53 Prozent, geben an, dass ihre Einsparungen durch RPA-Installationen weniger als 10 Prozent betrugen.

Natürlich geht es bei der Einführung von RPA nicht nur um Kosteneinsparungen. Es kann auch die Belegschaft freisetzen, um sich auf strategischere Themen zu konzentrieren. Dies kann zu einer höheren Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit führen und den Unternehmenswert erheblich steigern. Neben dem ROI beschäftigen sich Unternehmen auch mit den Fragen der Datensouveränität, die bei weit verbreiteten RPA-Implementierungen auftreten.

Microservices zeichnen sich auch als Technologieimplementierungen aus, die von Dritten bereitgestellt oder unterstützt werden. Allerdings befinden sich die durch Microservices bereitgestellten Funktionen noch im Anfangsstadium. 10 Prozent der Unternehmen und Dienstleister bezeichnen dies als eine Technologie, die es zu beobachten gilt. Die Covid-Krise hat die Cloud noch tiefer in die Unternehmen hineingedrängt, und Microservices werden eine „zunehmend größere Rolle in der Landschaft spielen, indem sie End-to-End-Lösungen bereitstellen, die auf eine Kunden-Transformationsreise zugeschnitten sind, anstatt Bolt-on-Funktionen, die auf Legacy-Lösungen angewendet werden“, so die Deloitte-Autoren. .

Mehr virtuelle Unternehmen bedeuten mehr Outsourcing. „Covid-19 hat die Idee verbannt, dass eine physische Kolokation von Ressourcen notwendig ist, um eine vertrauensvolle Beziehung am Arbeitsplatz zu entwickeln. Dies wird wahrscheinlich zu einer Zunahme des Outsourcings führen. Eine Kultur der Fernarbeit wird allmählich in den Unternehmen verankert, und dies wird ihnen helfen, auf globale Talente von den kostengünstigsten Standorten aus zuzugreifen. Außerdem können Unternehmen so ihre Risiken absichern, indem sie ihre Lieferstandorte diversifizieren.“

Die Cloud bringt wirklich Flexibilität. Flexibilität ist seit Jahren ein Argument der Cloud-Anbieter, aber es gibt eine Logik in diesem Argument. „Unternehmen, die ihre Funktionen und Prozesse in die Cloud verlagert haben, sind besser in der Lage, ihre Technologieressourcen mit der sich ändernden Nachfrage zu skalieren. So können sie nicht nur für das bezahlen, was sie brauchen, sondern auch die Technologieressourcen bereitstellen, die zur Deckung dieser Nachfrage erforderlich sind. Sie werden auch besser in der Lage sein, ihren Technologie-Fußabdruck anzupassen, sobald die Pandemie abgeklungen ist.“

Outsourcing sollte kurz und flexibel sein. Wie bereits erwähnt, bezieht sich Outsourcing heute auf eine sehr breite Palette von Dienstleistungen. Von den Anwälten, die an der Deloitte-Umfrage teilnahmen, gab die Hälfte an, dass „eine der wichtigsten Lehren für die Zukunft darin bestand, auf kürzere und flexiblere Verträge zu drängen – ein Thema, das sowohl bei den Kunden als auch bei den befragten Dienstleistern breite Unterstützung fand. Da die Unternehmen Agilität und Disruption anstreben, müssen Outsourcing-Verträge diese Philosophien unterstützen und so strukturiert sein, dass sie die zunehmende Kommodifizierung der erbrachten Dienstleistungen berücksichtigen.“

Vorbereitung auf zukünftige Covid-ähnliche Ereignisse ist der Schlüssel. Ein Covid-ähnliches Ereignis ist definitiv genug, aber das vergangene Jahr war die ultimative Lektion über die Wichtigkeit von Business Continuity: „Die Business-Continuity-Planung wird sich schnell entwickeln und ist bereits dabei, zukünftige globale Pandemie-Szenarien abzudecken und wird das Testen der Fähigkeit von Dienstleistern beinhalten, von Heimbüros aus zu liefern, ihre eigenen Lieferketten aufrechtzuerhalten und sowohl die gewünschte Datensicherheit als auch die Arbeitsproduktivität zu liefern.“