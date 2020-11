Sicherheitssoftware von Malwarebytes legt Netzwerkdrucker unter Windows lahm

Auslöser ist ein am 20. Oktober veröffentlichtes Update. Als Befehlslösung müssen Nutzer die Sicherheitssoftware oder das SNMP-Protokoll für den Druckeranschluss deaktivieren. Bisher liegt nur die Betaversion eines Updates für die Consumversion-Version von Malwarebytes vor.

Nutzer von Sicherheitssoftware von Malwarebytes stehen aktuell wahrscheinlich vor dem Problem, dass sie unter Windows keine Netzwerkdrucker verwenden können. Ein am 20. Oktober verteiltes Updates sorgt laut Bleeping Computer dafür, dass die Sicherheitsanwendungen den Zugriff auf über das Netzwerk angebundene Drucker blockieren. Windows selbst zeigt die betroffenen Geräte als Offline an.

Betroffen sind die Enterprise- und Consumer-Versionen der Produkte von Malwarebytes. Derzeit gibt es drei verschiedene Optionen, das Problem zu lösen: Nutzer können die Malwarebyte-Anwendungen vor dem Drucken abschalten, den Web-Schutz dauerhaft deaktivi9eren oder das Protokoll SNMP für den Druckeranschluss abschalten. Die ersten beiden Alternativen sind allerdings nicht zu empfehlen, da sie die Sicherheit eines Computers schwächen.

Von Malwarebytes liegt bisher lediglich eine Betaversion eines Updates vor, das den Fehler beseitigen soll. Außerdem ist es nur für die Consumer-Version erhältlich. Wer den Fix testen möchte, muss in den allgemeinen Einstellungen der Sicherheitssoftware die Beta-Updates aktivieren und dann die Version 4.2.3.96 mit dem Komponentenpaket 1.0.1112 installieren.

Für Kunden von Malwarebytes Endpoint Protection liegt noch kein Fix vor. Das Unternehmen hofft dem Bericht zufolge, eine Betaversion zeitnah bereitstellen zu können.

Die Abschaltung des SNMP-Protokolls ist indes nur Organisationen möglich, die das Simple Network Management Protocol nicht für die Verwaltung von Druckern einsetzen. Die Option findet sich in den Druckereigenschaften, die wiederum über den Punkt „Verwalten“ aufgerufen wird, den Windows 10 nach Auswahl des Druckers in der Einstellungen-App freigibt. In den Druckereigenschaften muss anschließend die Registerkarte Anschlüsse ausgewählt, der aktive Netzwerkanschluss angeklickt werden, um dann über die Schaltfläche „Konfigurieren“ das SNMP-Protokoll auszuschalten.