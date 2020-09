Tablet-Markt explodiert

Die Nachfrage nach Tablets in EMEA ist größer als jemals seit sieben Jahren. Vor allem Samsung, Lenovo und Huawei werden die Geräte förmlich aus den Händen gerissen.

Tablets brechen alle Rekorde. Der Tablet-Markt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) wuchs laut den Marktforschern der International Data Corporation (IDC) um 23,8% gegenüber dem Vorjahr und erreichte im zweiten Quartal 2020 11,9 Millionen Einheiten.

Tablets entwickelten sich in der EMEA-Region zum ersten Mal seit sechs Jahren positiv und verzeichneten das stärkste Wachstum seit 2013, als der Markt noch nicht ausgereift war. Das Verbrauchersegment war mit einem Wachstum von 27,1% gegenüber dem Vorjahr der Hauptantrieb. Ausgelöst wurde dies durch die COVID-19-Pandemie.

„Die Nachfrage in Westeuropa blieb während des gesamten Quartals gesund, da sich Tablet als zuverlässige und erschwingliche Alternative für die Verbraucher herauskristallisierten, um ihren Bedarf an der Nutzung von Inhalten zu decken und während des Lockdowns Zugang zu Fernschulungen zu ermöglichen“, sagte Helena Ferreira, Forschungsanalystin bei IDC Western Europe Personal Computing Devices. „Weil im ersten Quartal des Jahres aufgrund schwerwiegender Engpässe in der Lieferkette sich ein Nachholbedarf angestaut hat, trug dies ebenfalls zu dem großen Volumen der Lieferungen bei.“

Samsung behielt die Führung in EMEA und legte um sagenhafte 69,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

Apple blieb auf dem zweiten Platz, was auf die Beliebtheit des iPad bei den Verbrauchern in Westeuropa und überzeugende Bildungslösungen zurückzuführen ist, wuchs aber mit einem Plus von 6,3 Prozent nur einstellig.

Huawei wuchs mit plus 51, 2 Prozent und behielt den dritten Platz, wobei der Hersteller seine Tablet-Geräte durch Werbekampagnen und Bündelungsangebote immer aggressiver in den Markt brachte.

Lenovos Tablets schlugen mit plus 74, 1 Prozent alle Rekorde. Die Erfolge im Bildungssektor sicherten dem Anbieter den vierten Platz in der EMEA-Region.

Amazon profitierte von dem sprunghaften Anstieg der Online-Verkäufe während des Lockdowns und eroberte den fünften Platz zurück, allerdings nur mit einem Wachstum von 5,2 Prozent.

IDC erwartet, dass der EMEA-Tablet-Markt im Kalender 3Q20 um 10,9% gegenüber dem Vorjahr springt und das Jahr 2020 mit einem Wachstum von 3,7% gegenüber dem Vorjahr abschließen wird. Entgegen den Erwartungen vor drei Monaten hat sich der Markt ab Juni nicht verlangsamt. Es wird erwartet, dass die wachsende Zahl von Geräten pro Haushalt dazu beitragen wird, ein lebhaftes drittes Kalenderquartal aufrechtzuerhalten.

Die Bildung wird auch weiterhin einen starken Einfluss auf die Leistung von Tablets im 3. Quartal haben, da die Zahl der Projekte zur Digitalisierung von Schulen zunimmt. Die Aussichten für das 4. Quartal und darüber hinaus bleiben nach zwei Quartalen mit starken Auslieferungen und den bevorstehenden Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs auf die Verbraucherausgaben konservativ.