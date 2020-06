Streit mit Certificate Authorities: Apple reduziert Gültigkeit von HTTPS-Zertifikaten

Google und Mozilla schließen sich der Ankündigung an. Die Änderung tritt am 1. September in Kraft. Die drei Unternehmen verkürzen die Gültigkeit einseitig und ohne vorherige Absprache mit den Certificate Authorities – entgegen der seit Jahren gängigen Praxis.