Italienischer E-Mail-Provider gehackt – Täter erbeuten Nachrichten und Dateien

Einer No Name genannten Gruppe fallen mehr als 5 TByte Daten in die Hände. Neben Nachrichten und Anhängen sind auch im Klartext gespeicherte Passwörter enthalten. Betroffen sind mehr als 600.000 Nutzer von Email.it.