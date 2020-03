Microsoft stellt neue Funktionen für Chromium Edge vor

Darunter ist ein Passwort-Monitor. Er gleicht gespeicherte Kennwörter mit Datenfunden aus dem Dark Web ab. Die Tab-Leiste zeigt Edge künftig auf Wunsch auch am linken oder rechten Browserrand an.

Microsoft hat zusammen mit den neuen Cloud-Abonnements Microsoft 365 Single und Family auch neue Funktionen für seinen Browser Edge angekündigt, die auf Verbraucher ausgerichtet sind. Sie sollen in Kürze in die auf Chromium basierende Version für Windows 10 sowie in Edge für Mac, iOS und Android Einzug halten.

Unter anderem ergänzt das Unternehmen Edge um einen Passwort-Monitor. Im Gegensatz zu einem Passwort-Manager, der Kennwörter speichert, prüft der Monitor, ob die im Browser hinterlegten Daten bereits im Dark Web aufgetaucht und somit kompromittiert sind.

Wird eine Übereinstimmung von Nutzername und Passwort entdeckt, zeigt Edge eine Benachrichtigung an und schlägt Maßnahmen vor. Unter anderem kann der Browser Nutzer zu den jeweiligen Websites führen, damit sie dort ihre Anmeldedaten ändern können. Der Password Monitor soll in den kommenden Monaten zuerst Windows Insidern zur Verfügung stehen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Tab-Leiste. Sie zeigt Edge künftig auf Wunsch nicht nur unterhalb der Adressleiste, sondern auch am linken oder rechten Rand des Browserfensters an. Außerdem soll noch im Frühjahr die Funktion Sammlungen in Edge für iOS und Android integriert werden. Sammlungen erlaubt es, Informationen von verschiedenen Websites zusammenzufassen und in eine Datei zu exportieren – oder zu einem späteren Zeitpunkt erneut darauf zuzugreifen.

Smart Copy ist ein weiteres geplantes Feature für Edge. Es erhält beim Kopieren und Einfügen ein Rich-Web-Formatierung inklusive Bildern und Links. Bereits von Insidern getestet wird zudem eine InPrivate-Suche mit Microsofts eigener Suchmaschine Bing.

Derzeit wird die auf Chromium basierende Version von Edge nur Nutzern angeboten, die sie manuell unter Windows 10 oder macOS installieren wollen. Ab April soll die Verteilung zumindest für Windows 10 ausgeweitet werden.