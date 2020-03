Galaxy Note 10: Update bringt Software-Features des S20 und April-Sicherheitspatches

Derzeit steht das neueste Update allerdings nur für die freien Note-10-Modelle in der Schweiz und in Deutschland zur Verfügung. Neben den April-Sicherheitspatches integriert die Aktualisierung auch Funktionen der neuesten S20-Serie wie den Single-Take-Modus.

Samsung hat mit der Auslieferung der Android-April-Sicherheitspatches für die Galaxy-Note-10-Smartphones begonnen. Damit bestätigt der weltweit größte Smartphonehersteller zum wiederholten Mal, dass er bei der Aktualisierung von Android-Sicherheitspatches ein schnelleres Tempo als noch vor wenigen Monaten vorlegt. Die Aktualisierung mit den April-Patches steht bislang allerdings nur für freien Modelle in Deutschland (DBT) und in der Schweiz (AUT) zur Verfügung. Da in der Vergangenheit das Update nahezu zeitgleich für die freien Modelle in der DACH-Region ausgeliefert wurde, darf man davon ausgehen, dass auch die österreichsichen Varianten (ATO) das Update in Kürze erhalten.

Neben den April-Sicherheitspatches bringt das Update laut den Release Notes neue Features, die Samsung mit dem Galaxy S20 eingeführt hatte. Hierzu zählt vor allem die sehr nützliche Funktion Single Take. Single Take erstellt aus einer einzigen Videoaufnahme von bis zu 10 Sekunden Länge mit künstlicher Intelligenz automatisch mehrere Foto- und Videomotive. Auch hat Samsung den Nachtmodus verbessert. Dieser soll die Aufnahmequalität von Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen steigern und bietet mit Hyperlapse eine neue Aufnahmefunktion.

Auch die Bildbetrachtungs-App Galerie bietet neue Features. Sie gruppiert dank KI-Unterstützung automatisch ähnliche Aufnahmen desselben Motivs, um die Galerie besser zu organisieren. Benutzer können ähnliche Aufnahmen leicht überprüfen und ihre Favoriten als Miniaturansicht der Fotogruppe auswählen.

April-Sicherheitspatches

Da weder Google noch Samsung bislang Details zum April-Sicherheitsupdate verraten haben, ist über geschlossene Sicherheitslücken nichts bekannt. Google nennt Einzelheiten dazu in der Regel erst am ersten Dienstag des jeweiligen Monats, kurz danach veröffentlicht Samsung Einzelheiten zu den Aktualisierungen.

Monatliche Sicherheitsupdates liefert Samsung für seine aktuellen Smartphones, die nicht älter als drei Jahre sind. Dazu zählen etwa die Reihen Galaxy S10, S9, S8 sowie Note 10, Note 9 und Note 8. Das fast vier Jahre alte Galaxy S7 erhält Aktualisierungen nur noch quartalsweise. Zuletzt war das im Februar der Fall.

Aktualisierung durchführen

Die Aktualisierung sollte unter Einstellungen – Software-Update – Herunterladen und Installieren auf den genannten Geräten zur Installation angeboten werden. Ist das nicht der Fall, kann man mit dem Samsung-Tool Smart Switch versuchen, die Aktualisierung durchzuführen. Oft steht diese für Smart Switch früher zur Verfügung als Over the Air (OTA). Smart Switch liegt für Windows und macOS vor.

Wer sich nicht sicher ist, welche Firmwareversion auf seinem Samsung-Smartphone installiert ist, kann dies mit der App Phone INFO Samsung herausfinden. Die App listet unter anderem den Produktcode auf, sodass man anhand der weiter unten aufgeführten Tabelle überprüfen kann, ob ein Update zur Verfügung steht. Alternativ kann man an diese Informationen auch über die Eingabe von *#1234# in der Telefon-App. Unter CSC wird der entsprechende Provider-Code angegeben.