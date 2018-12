Samsung One UI: Optische Veränderungen im Vergleich zu Samsung Experience

Die neue Oberfläche One UI löst das bisherige Samsung Experience ab. Die wesentlichen Neuerungen betreffen die Optik und leichter erreichbare Feedback-Schalter. Damit soll die Bedienung bei größeren Displays ergonomischer werden.

Zudem bietet Samsung eine neue Gestensteuerung, die sich jedoch an der von Android 9 Pie anlehnt. Die wesentlichen Unterschiede zeigen sich in den Bereichen: Sperrbildschirm, Startseite, Multitaskingansicht, Einstellungen und Schnelleinstellungen. Last but not least dürfte für viele der neue Nachtmodus von besonderem Interesse sein.

1. Sperrbildschirm (links: OneUI, rechts: Samsung Experience)

2. Startbildschirm

3. App-Ansicht

4. Benachrichtigungen

5. Multitasking

6. Einstellungen

7. Einstellungen – Telefoninfo

8. Einstellungen – Telefoninfo – Softwareinformationen

9. Schnelleinstellungen

10. Nachtmodus