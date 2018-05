Google News: Künstliche Intelligenz soll das Informationsangebot verbessern

Google hat sein Web-Informationsangebot Google News aktualisiert. Außerdem integriert es in die neue Google-News-App das bisher unter der Marke Play Kiosk respektive Play Newsstand. Die bisherige App Google News & Wetter wird durch die neue App ersetzt.

In einem Blog-Beitrag erläutert Trystan Upstill, Leiter von Google News, was das neue Angebot besonders auszeichnet. Demnach basiert die Auswahl der Nachrichten auf künstlicher Intelligenz. „In unserer neuesten Version nutzen wir eine Reihe von KI-Techniken, um den konstanten Informationsfluss schon beim Einstellen ins Netz zu erfassen, ihn in Echtzeit zu analysieren und einzelnen Geschichten zuzuordnen. Das bedeutet, dass Google News weiß, welche Menschen, Orte und Dinge in einer Geschichte enthalten sind und in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Im Kern erlaubt uns diese Technologie, Informationen zu verbinden und sinnvoll zusammenzuführen“.

In der neuen App präsentiert Google unter Rubrik „Für dich“ ein Mix aus den wichtigsten Schlagzeilen, Lokalmeldungen und den neuesten Nachrichten zu Themen, die der Nutzer in den Einstellungen festlegen kann. Angereichert wird das Angebot mit themenverwandten Videos von Youtube. Die personalisierten Nachrichten sollen mit der Zeit immer besser mit den Interessen des Anwenders korrelieren. Neben dieser automatischen Optimierung lässt sich das Angebot aber auch durch einen manuellen Eingriff des Nutzers anpassen. So lassen sich Themen favorisieren (Mehr Meldungen wie diese) oder zurückstellen (Weniger Meldungen wie diese). Man kann aber auch sämtliche Meldungen einer Nachrichtenquelle ausblenden.

Unter Schlagzeilen findet sich das bisher bekannte Angebot von Google News und unter Favoriten und Artikel lassen sich Themen sowie Quellen aus dem bisherigen Angebot von Play Kiosk organisieren.

Aktuell experimentiert Google auch mit einem neuen visuellen Format: Newscast. Hier bringen die neuesten Entwicklungen in Natural Language Understanding eine Sammlung von Artikeln, Videos und Zitaten zu einem einzigen Thema zusammen. Newscast soll es Anwendern erleichtern, mehr über eine Geschichte zu erfahren und sich in ein bestimmtes Thema zu vertiefen.

Die neue Version von Google News wird sukzessive global ausgerollt. Sie soll ab kommender Woche in 127 Ländern für Android, iOS und über die Desktop-Version zur Verfügung stehen. Android-Anwender können sie bereits heute über APK-Mirror herunterladen.