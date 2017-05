Surface Pro 4: Microsoft plant Aktualisierung

Microsoft will nach Angaben des für gewöhnlich gut informierten Leakers Evan Blass auf einer Veranstaltung am 23. Mai in Shanghai eine aktualisierte Variante seines 2-in-1-Gerätes Surface Pro 4 vorstellen.

Das neue Surface Pro 4 soll sich äußerlich allerdings kaum vom bisherigen Modell, das im November 2015 erschienen ist, unterscheiden. Vermutlich wird das Refresh sich also auf eine Aktualisierung der Prozessoren von Skylake auf Kaby Lake beschränken. Laut Blass soll es aber auch neue Farboptionen geben, die sich an der Auswahl des kürzlich vorgestellten Surface Laptop orientieren.

Nachdem im letzten Quartal die Verkäufe der Surface-Produkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 26 Prozent niedriger ausfielen, könnte sich eine Aktualisierung des Surface Pro 4 positiv auf die Absatzzahlen auswirken. Aktuell bietet Microsoft das bisherige Modell vergünstigt an. Im Bundle mit einer externen Tastatur und WiFi-Display-Adapter kostet das Surface Pro 4 mit Core i5 und 128 GByte Speicher 1099 Euro. Gegenüber dem regulären Preis ist das eine Ersparnis von knapp 215 Euro. Bei anderen Händlern sind die Surface-Pro-4-Modelle allerdings ebenfalls günstiger zu haben. Teilweise wird der Gerätepreis, den Microsoft im Store für das Bundle-Angebot ansetzt, sogar noch unterboten.