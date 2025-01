Downloader FakeUpdates dominiert Malware-Landschaft in Deutschland

Im Dezember hat sich die Malware-Machtverteilung in Deutschland deutlich verändert. Der noch im November mit einem Anteil von über 18 Prozent dominierende Infostealer Formbook spielte im vergangenen Monat keine Rolle mehr. Stattdessen führt nun der Downloader FakeUpdates mit einem Anteil von 3,36 Prozent die Cyber-Threat-Statistik von Check Point an.

Die in JavaScript geschriebene Malware FakeUpdates lädt weitere Schadprogramme herunter und führt so zu einer weiteren Systemkompromittierung. Auf Platz zwei landete mit 2,33 Prozent das Botnet Androxgh0st. Es zielt auf Windows-, Mac- und Linux-Plattformen und nutzt bekannte Sicherheitslücken, um in Systeme einzudringen. Die Hintermänner haben es auf vertrauliche Daten wie Anmeldeinformationen abgesehen.

Abgerundet wird die Top 3 im Dezember vom Remote Access Trojan Remcos (2,05 Prozent. Die Malware ist seit 2016 im Umlauf. Remcos verbreitet sich über bösartige Microsoft Office-Dokumente, die an Spam-E-Mails angehängt sind, und ist darauf ausgelegt, die UAC-Sicherheit von Microsoft Windows zu umgehen und Malware mit hohen Rechten auszuführen.

Die am häufigsten angegriffene Sektor war erneut Bildung/Forschung. Außerdem nahmen im Dezember Angriffe auf das Gesundheitswesen zu. Sie übertrafen sogar die Zahl der Attacken auf den Kommunikationssektor.