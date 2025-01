IT-Ausgaben steigen 2025 voraussichtlich um 9,8 Prozent

Am schnellsten wächst der Bereich Rechenzentren. Dahinter steckt zum Teil der KI-Boom. Insgesamt fressen jedoch Preiserhöhungen einen großen Teil der steigenden Budgets auf.

Die IT-Ausgaben sollen in diesem Jahr weltweit um 9,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 ansteigen. Die Marktforscher von Gartner gehen davon aus, dass die Budgets ein Volumen von 5,61 Billionen Dollar erreichen werden. Für das Wachstum sollen vor allem Preiserhöhungen verantwortlich sein.

„Während die Budgets für CIOs steigen, wird ein erheblicher Teil davon lediglich die Preiserhöhungen bei ihren wiederkehrenden Ausgaben ausgleichen“, erklärte John-David Lovelock, VP Analyst bei Gartner. „Das bedeutet, dass im Jahr 2025 die nominalen Ausgaben im Vergleich zu den realen IT-Ausgaben verzerrt sein werden. Preiserhöhungen kompensieren das Budgetwachstum entweder teilweise oder vollständig. In allen Hauptkategorien spiegeln sich die unerwartet höheren Preise wider, was die CIOs dazu veranlasst, ihre tatsächlichen Budgeterwartungen nach unten zu korrigieren.“

Segmente wie Systeme für Rechenzentren, Geräte und Software sollen 2025 ein zweistelliges Wachstum verzeichnen. Das führt Gartner vor allem auf Hardware-Upgrades im Zusammenhang mit generativer KI (GenAI) zurück. Diese aufgerüsteten Segmente sollen sich jedoch, selbst mit neuer Hardware, in ihrer Funktionalität nicht wesentlich verändern.

Ausgaben für Rechenzentren steigen der Prognose zufolge um 23,2 Prozent auf 405 Milliarden Dollar – was Rechenzentren zum am schnellsten wachsenden Segment macht. Für Software sollen 1,25 Billionen Dollar ausgegeben werden, 14,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Ausgaben für Geräte sollen um 10,4 Prozent auf 810 Milliarden Dollar klettern.

Kommunikationsdienste sollen Budgets in Höhe von rund 1,42 Billionen Dollar binden, was einem Plus von 3,8 Prozent entsprechen würde. Das größte Segment, wie schon im Vorjahr, sind die IT-Dienste mit geschätzt 1,73 Billionen Dollar und einem Wachstum von 9 Prozent.