Tschüss Adobe – Hallo UPDF…

Der PDF-Editor von Superace Software lässt Sie all Ihre erhaltenen oder erstellten PDFs problemlos lesen, bearbeiten, beschriften, umwandeln und sichern.

PDFs… ob Sie sie lieben oder hassen, sie sind mittlerweile zu einem integralen Teil unseres Alltags geworden. Falls Sie beim Thema PDFs jedoch eher mit den Augen rollen als Jubelsprünge zu machen, haben Sie wahrscheinlich noch nie einen zuverlässigen PDF-Editor wie UPDF verwendet.

Dieser erschwingliche PDF-Editor von Superace Software lässt Sie all Ihre erhaltenen oder erstellten PDFs problemlos lesen, bearbeiten, beschriften, umwandeln und sichern.

UPDF funktioniert auf Macs, iPhones und iPads sowie auf Windows-PCs und Android-Geräten.

Wenn Sie sich Arbeit mit PDFs leichter machen möchten, sollten Sie sich diesen attraktiven Rabatt nicht entgehen lassen.

Sichern Sie sich jetzt exklusive Rabatte

Warum UPDF der PDF-Editor ist, auf den Sie gewartet haben

UPDF ist nicht einfach nur ein weiterer dahergelaufener PDF-Editor. Vielmehr ist er ein leistungsstarkes, AI-gesteuertes Tool, das die Verwaltung und Interaktion mit PDF-Dokumenten revolutioniert. Ob Sie Ihre PDFs lesen, bearbeiten, beschriften, umwandeln oder sichern müssen, UPDF bietet Ihnen eine umfassende Plattform, die sowohl benutzerfreundlich als auch erschwinglich ist.

Zu den wichtigsten Funktionen von UPDF gehören:

Arbeiten Sie mit PDFs so einfach wie mit einem Word- oder Pages-Dokument.

Mühelose PDF-Bearbeitung

– Bearbeiten Sie Text, Bilder, Wasserzeichen, Links, Hintergründe, Kopf- und Fußzeilen und Formulare nahtlos, ähnlich wie in Word oder Pages.

– Verfügbar auf mehreren Plattformen (MacOS, iOS, iPadOS, Windows und Android) mit einem einzigen Konto.

Sie können PDFs auf Ihrem Handy, Laptop oder Tablet bearbeiten und Ihre täglichen Aufgaben ohne Unterbrechung erledigen. Mit UPDF AI ist es zudem unglaublich einfach, in PDFs zu markieren, Rechtschreibfehler auszubessern, Kommentare und Anmerkungen hinzuzufügen und die Größe von Bildern zu ändern.

Fortschrittliche AI-Funktionen

– Nutzen Sie UPDFs AI-Assistenten, um PDFs zusammenzufassen, zu übersetzen, zu erklären und in Mindmaps umzuwandeln.

– Führen Sie interaktive Chats mit Ihren Bildern und PDFs.

– Übersetzen Sie ganze PDF-Dateien, ohne das Format zu ändern.

Robuste Sicherheitsfunktionen

– Sorgen Sie mit Passwortschutz und Schwärzungstools für die Sicherheit Ihrer Dokumente.

– Passen Sie gekachelte Wasserzeichen an und greifen Sie auf einen zusätzlichen Security Space in der iOS-App zu.

Umfassende Beschriftungstools

– Wählen Sie aus 13 Markierungstools, darunter Textmarker, Haftnotizen und mehr als 100 Sticker.

– Exportieren Sie Kommentare als PDFs für effiziente Dokumentenprüfungsprozesse.

Leichte Organisation

– Organisieren Sie Ihre PDFs, indem Sie Seiten hinzufügen, entfernen, drehen, teilen und extrahieren.

– Ändern Sie die Seitenreihenfolge in der Mac-Version für gescannte Dokumente.

Umwandlung und OCR

– Konvertieren Sie PDFs ganz einfach in verschiedene Office-Formate (Word, Excel) und Bilder. Sichern Sie die Formatierung und Schriftarten, indem Sie Ihre Dokumente in PDF umwandeln. Oder verwenden Sie Ihre Arbeit wieder, indem Sie Ihre PDFs in Microsoft 365-Dateien exportieren. Mit UPDF geht das alles kinderleicht.

– Extrahieren Sie Text aus gescannten Dokumenten mithilfe von UPDFs OCR-Funktion und verbessern Sie so die Zugänglichkeit.

PDF-Übersetzung

– Mit der neuen Funktion PDF übersetzen können Sie jetzt jede PDF-Datei in die gewünschte Sprache übersetzen, ohne das Originalformat zu verändern. Alle Texte, Bilder und das Design bleiben genau so, wie sie sind.

Weitere Funktionen

– Komprimieren Sie PDFs, um die Dateigröße zu reduzieren und die Stapelverarbeitung zu ermöglichen.

– Greifen Sie jederzeit und überall auf 100 GB UPDF-Cloud-Speicher für die Dokumentenverwaltung zu.

Warum sollten Sie UPDF anderen PDF-Editoren vorziehen?

Die leicht verständliche Benutzeroberfläche von UPDF erleichtert das Umwandeln von PDFs und andere gängige Aufgaben.

Benutzerfreundliche Oberfläche

Das intuitive Design von UPDF ermöglicht den Zugriff auf Funktionen mit nur einem Klick, ohne dass Sie sich durch mehrere Menüs durchwühlen müssen.

Erschwingliche Preise

UPDF ist mehr als 80 % günstiger als Adobe Acrobat Pro und bietet Jahres- und Lebenszeit-Pläne für maximale Ersparnisse. Genießen Sie eine einmalige Zahlung für lebenslangen Zugang und Updates.

Übersetzen Sie PDF-Dateien in jede Sprache, ohne das Format zu ändern

Die einzigartige Umwandlung von PDFs in Mindmaps hilft bei der Visualisierung komplexer Konzepte und hebt UPDF von der Konkurrenz ab.

Regelmäßige Updates

Erleben Sie fast wöchentlich neu eingeführte Funktionen und Verbesserungen und stellen Sie sicher, dass Sie immer die neuesten Tools nutzen.

Fazit

UPDF zeichnet sich als außergewöhnlicher PDF-Editor aus, der allem voran durch seine moderne Benutzeroberfläche, umfangreiche Funktionen und einen beeindruckenden Preis besticht. Ob für den privaten oder beruflichen Gebrauch, UPDF ist für alle Ihre PDF-Anforderungen gerüstet.

Es kommt zudem mit einer 30-tägigen Geldzurückgarantie und einer kostenlosen Testversion. Lassen Sie sich das nicht entgehen – holen Sie sich UPDF.