Weltweiter PC-Markt schrumpft im dritten Quartal

Während der US-Markt um 5,6 Prozent wächst, bricht der Absatz in China um 10 Prozent ein. Marktführer Lenovo baut seinen Marktanteil leicht aus.

Im dritten Quartal 2024 hat der weltweite PC-Markt laut den Marktforschern von Gartner ein Volumen von 62,9 Millionen Einheiten erreicht. Das entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es ist das erste Minus nach drei Wachstumsquartalen für den PC-Markt

In der EMEA-Region fiel das negative Wachstum mit 1,5 Prozent etwas höher aus. „Im dritten Quartal 2024 gab es in der EMEA-Region vorübergehende Hürden für die IT-Ausgaben. Politische Wahlen während des Sommers in Großbritannien und Frankreich sowie große Sportereignisse lenkten Verbraucher und Unternehmen von Ausgaben für Technologie, insbesondere für PCs, ab“, sagte Mikako Kitagawa, Director Analyst bei Gartner. „Trotzdem sollte der geringe Rückgang als Stabilisierung des EMEA-PC-Marktes angesehen werden und nicht als Rückkehr zu längerfristigen Rückgängen.“

Der PC-Markt in den USA zeigte indes mit 5,6 Prozent und mehr als 17 Millionen ausgelieferten PCs ein stabiles Wachstum, was Gartner auf bessere makroökonomische Bedingungen zurückführt. Im asiatisch-pazifischen Raum brachen die Verkäufe hingegen um 8,5 Prozent ein. Hier nennen die Marktforscher eine schwache Nachfrage in China als Ursache. Dort sei der Absatz sogar um 10 Prozent zurückgegangen.

Lenovo verteidigte seine Position als Marktführer mit einem Anteil von 26,3 Prozent (plus ein Prozentpunkt). HP verbesserte sich leicht um 0,3 Prozent und erreichte einen Anteil von 21,5 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Dell (15,7 Prozent), Apple (9 Prozent) und Asus (7,3 Prozent).

„Selbst mit einer vollständigen Palette von Windows-basierten KI-PCs sowohl für Arm als auch für x86 im dritten Quartal 2024 haben KI-PCs die Nachfrage nach PCs nicht angekurbelt, da die Käufer ihre klaren Vorteile oder ihren geschäftlichen Wert noch nicht erkannt haben“, ergänzte Kitagawa. „Darüber hinaus hat sich die Nachfrage nach der Auffrischung von Windows-PCs, die durch das Ende der Unterstützung von Windows 10 im Jahr 2025 angetrieben wird, im dritten Quartal nicht vollständig erholt, was teilweise auf die wirtschaftlichen Herausforderungen in bestimmten Regionen zurückzuführen ist.“