Ehemaliger Apple-Designer Jony Ive entwickelt KI-Gerät

Der frühere Apple-Designer Jony Ive hat im Gespräch mit der New York Times bestätigt, dass er ein Start-up für KI-Hardware gegründet hat. Das Unternehmen führt Ive demnach zusammen mit Sam Altman, CEO von OpenAI. Sie ist es dem Bericht zufolge, ein Produkt zu entwickeln, „das KI nutzt, um eine Computererfahrung zu schaffen, die weniger das soziale Leben stört als das iPhone“.

Die Idee für das Start-up sei, dessen Name Ive nicht nannte, sei während mehrere Treffen mit Altman im vergangenen Jahr entstanden. Für das eigentliche Design sei seine Firma LoveForm verantwortlich, sagte Ive laut New York Times. Die Spezifikationen des Produkts sowie ein Zeitplan für eine Markteinführung seien noch nicht festgelegt. An der Gestaltung sei außerdem der Industriedesigner Marc Newson beteiligt.

An der Finanzierung sind dem Bericht zufolge unter anderem das Emerson Collective von Laurene Powel Jobs sowie Ive selbst beteiligt. Ziel sei es, bis zum Jahresende eine Summe von einer Milliarde Dollar einzusammeln.

Früheren Berichten zufolge soll auch SoftBank finanziell an dem Start-up beteiligt sein. Auch soll der britische Chip-Entwickler ARM, der zu 90 Prozent SoftBank gehört, eine wichtige Rolle spielen. Das nicht näher genannte KI-Gerät soll weniger auf ein Display angewiesen sein als Smartphones.