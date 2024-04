CYBERsicher Check soll mehr Sicherheit bringen

Der CYBERsicher Check der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand zeigt auch Handlungsempfehlungen auf und stellt passende Materialien bereit. Die Nutzung des Tools ist so einfach wie möglich gehalten. So werden den Unternehmen nacheinander Fragen aus den sechs Teilbereichen Datenschutz, Datensicherung, Informationssicherheit, IT-Systeme, Schulungen und Verantwortlichkeiten gestellt. Auf Basis der Antworten evaluiert das Tool, in welchen Bereichen Verbesserungspotenziale liegen und wie diese gehoben werden können.

Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-Ups für eine sichere digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen. Das Projekt wird von Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz Universität Hannover – Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und dem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg durchgeführt.