Wie du die MotoGP überall kostenlos streamen kannst + Rennkalender 2024

Die MotoGP ist die Königsklasse des Motorradrennsports, die seit 2002 an unterschiedlichen Orten weltweit stattfindet, und Millionen von Zuschauern verfolgen die Rennen regelmäßig live an den Bildschirmen.

Die aktuelle Saison 2024 ist gerade gestartet – eröffnet wurde der Wettkampf am 10. März in Katar, und der Austragungsort für das letzte Rennen wird Valencia (Spanien) sein. Die Fans fiebern gespannt mit, wer sich dieses Mal nach 21 Rennen den Weltmeistertitel sichern wird.

Wir verraten dir, wie du die MotoGP mit einem VPN überall kostenlos streamen kannst und geben dir mit dem MotoGP-Kalender einen Überblick über die Rennen 2024.

MotoGP-Kalender 2024

Im Folgenden ein Überblick über den MotoGP-Zeitplan 2024.

Rennen Datum Grand Prix Ort 1 8. – 10. März Grand Prix of Qatar Lusail, Qatar 2 22. – 24. März Grande Prémio de Portugal Portimão, Portugal 3 12. – 14. April Grand Prix of the Americas Austin, die USA 4 26. – 28. April Gran Premio de España Jerez, Spanien 5 10. – 12. Mai Grand Prix de France Le Mans, Frankreich 6 24. – 26. Mai Gran Premi de Catalunya Montmeló, Spanien 7 31. Mai – 2. Juni Gran Premio d’Italia Scarperia e San Piero, Italien 8 14. – 16. Juni Grand Prix of Kazakhstan Almat, Kasachstan 9 28. – 30. Juni TT Assen Assen, Niederlande 10 05. – 07. Juli Grand Prix Deutschland Hohenstein-Ernstthal, Deutschland 11 02. – 04. August British Grand Prix Silverstone, Großbritannien 12 16. – 18. August Grand Prix von Österreich Spielberg, Österreich 13 30. August – 01. September Gran Premio de Aragón Alcañiz, Spanien 14 06. – 08. September Gran Premio di San Marino Misano Adriatico, San Marino 15 20. – 22. September Grand Prix of India Greater Noida, Indien 16 27. – 29. September Grand Prix of Indonesia Central Lombok, Indonesien 17 04. – 06. Oktober Grand Prix of Japan Motegi, Japan 18 18. – 20. Oktober Australian Motorcycle Grand Prix Phillip Island, Australien 19 25. – 27. Oktober Thailand Grand Prix Buriram, Thailand 20 01. – 03. November Grand Prix of Malaysia Sepang, Malaysia 21 15. – 17. November Gran Premio de la Comunitat Valenciana Valencia, Spanien

Plattformen, auf denen du die MotoGP schauen kannst

Du hast verschiedene Möglichkeiten, die MotoGP live zu schauen beziehungsweise zu streamen. Wenn du in Österreich und der Schweiz wohnst, kannst du dich glücklich schätzen, die Rennen entweder im TV zu schauen oder über die entsprechenden Online-Plattformen der TV-Sender kostenlos zu streamen.

Zuschauer aus Deutschland hingegen können, seit der österreichische TV-Sender ServusTV sich weitgehend aus dem deutschen Fernsehmarkt zurückgezogen hat, nur noch gegen Bezahlung alle Rennen der MotoGP live verfolgen.

12 ausgewählte Rennen sind aber durch eine kurz vor dem Start der Saison 2024 zustande gekommene Kooperation von ServusTV und dem neuen Sender DF1 gratis zu sehen. Im Folgenden ein Überblick über die Optionen, die dir zur Verfügung stehen.

Sky und WOW (Deutschland)

Pay-TV-Sender Sky hat sich für 2024 die Rechte am MotoGP gesichert, so dass du ein Abo benötigst, um die Rennen sehen zu können. Das Paket Sky Sport kostet monatlich 20 Euro bei einer Mindestlaufzeit von einem Jahr; dann hast du aber die Möglichkeit, neben dem MotoGP unter anderem die Formel 1, Tennis und Golf zu schauen.

Wer keinen Receiver benötigt und nur Wert auf reines Streaming legt, ist beim Streamingdienst WOW gut aufgehoben, der ebenfalls zu Sky gehört. Hier ist auch ein monatlich kündbares Abo möglich, das 35,99 Euro im Monat kostet, beziehungsweise 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Bei WOW ist zudem eine 7-tägige kostenlose Testphase enthalten.

Überblick:

– Preis: Je nach Paket 20 bis 50 Euro monatlich;

– Kommentar: Deutschsprachig

– Welche Rennen? Alle Rennen live

– Sonstiges: Weitere Sportarten im Abo enthalten. 7-tägige kostenlose Testphase möglich.

ServusTV und DF1 (Deutschland)

Der 2024 gestartete neue Sender DF1 ermöglicht es deutschen Zuschauern, die MotoGP live im Free-TV zu verfolgen – allerdings auf zwölf Rennen begrenzt. Bei den zwölf Rennen handelt es sich um die Strecken in Portimao, Austin, Jerez, Barcelona, Mugello, am Sachsenring, in Silverstone, Spielberg, Misano, Buriram, Sepang und Valencia. Das bedeutet, für die anderen Events musst du auf eine Alternative setzen.

Online kannst du die Weltmeisterschaft auf ServusTV On, in der Red Bull TV App sowie auf redbull.com streamen, wobei dieselben Begrenzungen wie bei DF1 gelten.

Überblick

– Preis: Kostenlos im Free TV oder online als Stream;

– Kommentar: Deutschsprachig;

– Welche Rennen? Zwölf ausgewählte Rennen (siehe oben).

ServusTV, ORF (Österreich) und SRF (Schweiz)

In Österreich können alle MotoGP-Fans live im TV auf ServusTV und ORF oder online als Stream auf ServusTV On oder in der Mediathek von ORF die ganze Saison 2024 genießen.

Es gibt keine Begrenzungen der Rennen wie in Deutschland. Beachte allerdings, dass sich ServusTV und der öffentlich-rechtliche Sender ORF die Übertragung teilen und die Rennen abwechselnd übertragen werden. Pro Rennwochenende können sich Zuschauer auf ServusTV auf neun Stunden Live-Übertragung freuen, weil auch ausführliche Vorberichte und Analysen enthalten sind.

Schweize Fans steht zudem die Übertragung im SRF zur Verfügung. Online gibt es allerdings keinen Live-Stream.

Überblick

– Preis: Kostenlos für Österreichische und Schweizer Zuschauer;

– Kommentar: Deutschsprachig;

– Welche Rennen? Alle Rennen verfügbar.

– Sonstiges: ServusTV und ORF teilen sich die Übertragungsrechte und übertragen abwechselnd die jeweiligen Rennwochenenden.

Videopass der MotoGP

Wenn du die Live-Übertragungen der MotoGP voll auskosten möchtest, lohnt sich der Videopass der MotoGP. Hierbei stehen dir unterschiedliche Kameraperspektiven und eine Rückspulfunktion zur Verfügung; außerdem gibt es ein ausführliches Videoarchiv, mit dem du Rennen ab 1992 anschauen kannst.

Den Live-Stream schaust über den Browser oder innerhalb der App. Der Preis beläuft sich dabei auf 29,99 Euro monatlich beziehungsweise 148,99 Euro für die ganze Saison.

Überblick

– Preis: 29,99 Euro monatlich, 148,99 Euro für ein Jahr;

– Kommentar: Englisch;

– Welche Rennen? Alle Rennen verfügbar;

– Sonstiges: Unter anderem unterschiedlich Kameraperspektiven, Rückspulfunktion und ein ausführliches Videoarchiv

Wie kann ich die MotoGP gratis schauen?

In Deutschland kannst du ausgewählte Rennen gratis über DF1 beziehungsweise ServusTV schauen. In Österreich und der Schweiz übertragen ServusTV, ORF (Österreich) und SRF ( Schweiz) die MotoGP.

Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, wenn du dich nicht in diesen Ländern aufhältst, ein VPN zu nutzen. Verbinde dich in diesem Fall mit einem der VPN-Server in Österreich und der Schweiz, um auf die Live-Streams von ServusTV, ORF oder SRF zugreifen zu können. Für diese Option musst du die monatlichen Abo-Kosten des VPN-Anbieters mit einberechnen, erhöhst aber gleichzeitig deine Cybersicherheit und Privatsphäre.

Achte darauf, nur einen seriösen VPN-Dienst zu wählen, um die besten Verbindungsgeschwindigkeiten zu gewährleisten. Damit verhinderst du, dass es bei Live-Streams zu nervigen Rucklern kommt, die das MotoGP-Erlebnis einschränken. Außerdem läufst du nicht Gefahr, mit nerviger Werbung bombardiert zu werden, oder dass deine Daten an Dritte weiterverkauft werden. Eine gute Wahl ist der VPN-Anbieter Surfshark.

MotoGP mit Surfshark streamen

Surfshark ist ein VPN-Dienst aus den Niederlanden. Für monatlich 2,39 Euro (2-Jahres-Abo) für das Basis-Abo Surfshark Starter stehen dir über 3200 VPN-Server in 100 Ländern zur Verfügung. Damit punktet Surfshark mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

Möchtest du flexibel bleiben, kannst du das 1-Monats-Abo wählen, das monatlich 10,99 Euro kostet. Bei jeder Variante hast du eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, sodass du bei Nichtgefallen innerhalb dieser Frist dein Geld zurück verlangen kannst.

Neben dem Streaming vom MotoGP und anderen Inhalten bietet dir ein VPN von Surfshark folgende Vorteile:

– Mehr Sicherheit und Privatsphäre in öffentlichen WLAN-Netzwerken;

– Mehr Freiheiten im Internet: Umgehe Beschränkungen und Webseiten-Sperrungen in Ländern, die das Internet einschränken;

– Umgehe Preisdiskriminierungen: Online-Shops und -Dienste können ihre Preise anpassen, je nachdem, von welchem Standort oder Gerät du auf die Webseite zugreifst. Das wird auch als “dynamische Preise” bezeichnet. Mit einem VPN verschleiert du deine IP-Adresse und verbirgst Informationen über dich;

– Mehr Sicherheit beim Online-Gaming: Hacker können mithilfe von sogenannten DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) gezielt die Server verlangsamen oder zum Absturz bringen, um Ergebnisse bei Online-Games zu manipulieren oder Spielestudios zu erpressen. Durch die Verschleierung deiner IP-Adresse beugst du diesen Angriffen vor.

Wie du siehst, bietet ein VPN viele Vorteile für Internetfreiheit und Cybersicherheit, doch beachte, dass es in manchen Fällen vorkommen kann, dass es zu einer Reduzierung der Internetgeschwindigkeit kommen kann.

Ein Grund dafür kann der Verschlüsselungsprozess deiner Daten sein; oftmals kommt es aber zu einer Reduzierung, wenn du dich mit einem VPN-Server verbindest, der seinen Standort weit entfernt von deinem tatsächlichen Aufenthaltsort hat. Ein Beispiel wäre, dass du dich von Australien aus mit einem der VPN-Server in der Schweiz verbindest.

Ein Premium-VPN-Dienst wie Surfshark verfügt aber über moderne VPN-Protokolle und eine leistungsstarke Infrastruktur, so dass dies eher selten vorkommt.

Verpass keine Rennen der MotoGP

Mit Surfshark streamst du nicht nur alle Rennen der Saison 2024, sondern surfst gleichzeitig sicher und privat im Internet.

Wie richte ich für die MotoGP ein VPN ein?

So richtest du ein VPN ein, um live beim MotoGP dabei zu sein und keine Startzeiten zu verpassen:

1. Entscheide dich zunächst für einen VPN-Anbieter wie Surfshark und registriere dich für ein Konto.

2. Schließe ein für dich passendes Abo ab.

3. Suche innerhalb der App oder Browser-Erweiterung die VPN-Server für Österreich oder die Schweiz und verbinde dich mit einem der Server. Wenn du auf Sky zugreifen möchtest, entscheide dich für einen deutschen VPN-Server.

FAQs

Wer gewann die MotoGP in 2023?

In der Saison 2023 sicherte sich Francesco «Pecco» Bagnaia aus Italien den Titel. Im letzten Rennen in Valencia trat er mit 14 Punkten Vorsprung auf Jorge Martin (Spanien) an und gewann die MotoGP souverän.

Wann beginnt die MotoGP-Saison 2024?

Die aktuelle Saison 2024 der MotoGP begann am 10. März mit dem Rennen in Katar. Das letzte Rennen wiederum wird am 17. November in Valencia (Spanien) stattfinden. Den ausführlichen MotoGP-Zeitplan findest du oben.