Microsoft ernennt neuen Windows-Chef

Microsoft hat eine wichtige Personalie angekündigt. Pavan Davuluri wurde zum neuen Leiter des wieder vereinten Geschäftsbereichs Windows und Surface ernannt. Er löst Mikhail Parakhin ab, der seit dem überraschenden Wechsel von Panos Panay im vergangenen Jahr zu Amazon die Verantwortung für Windows hatte.

Als Reaktion auf den Weggang von Panos Panay hatte Microsoft seinen Aufgabenbereich aufgeteilt: Während Parakhin zum neuen Windows-Chef wurde, wurde Davuluri die Aufsicht über die Entwicklung der Surface-Produkte übertragen.

Wie The Verge unter Berufung auf ein internes Rundschreiben von Rajesh Jha, Vice President der Experiences and Devices Group, berichtet, bringt die Personalie noch eine weitere Änderung mit sich. Während der Chef von Windows und Surface in Zeiten von Panos Panay noch direkt an Microsoft-CEO Sunar Pichai berichtete und die Position eines Vice President hat, bleibt Davuluri diese Beförderung verwehrt. Zudem ist er Vice President Jha unterstellt.

Dem Rundschreiben zufolge ist außerdem die Zukunft von Parakhin bei Microsoft ungewiss. Der Manager suche nun nach neuen Aufgaben, obwohl Microsoft ihn in der vergangenen Woche als Mitglied des neuen KI-Geschäftsbereichs vorgestellt hatte. The Verge geht davon aus, dass Parakhin wohl eher eine Zukunft außerhalb von Microsoft anstrebt.