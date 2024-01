Markt für Premium-Smartphones wächst 2023 um 6 Prozent

Marktführer Apple verliert Anteile an Samsung, Huawei und Xiaomi. Premium-Smartphones sind für rund 60 Prozent des gesamten Branchenumsatzes verantwortlich.

Counterpoint geht davon aus, dass der Markt für Premium-Smartphones im vergangenen Jahr um 6 Prozent gewachsen ist. Der Anteil der als Premium bezeichneten Geräte mit einem Großhandelspreis von mindestens 600 Dollar soll ich zudem von 21 Prozent im Jahr 2022 auf 24 Prozent im Jahr 2023 erhöht haben.

Die aktuellen Prognosen für den gesamten Smartphonemarkt gehen von rückläufigen Absatzzahlen aus – Zuwächse erzielt der Markt aber schon länger zumindest noch im Premium-Segment. So hat sich der Anteil der hochpreisigen Geräte der Studie zufolge zwischen 2017 und 2023 verdreifacht.

Eine weitere Kennzahl von Counterpoint verdeutlicht die Bedeutung der Premium-Geräte für die Hersteller: 60 Prozent der Umsätze des Jahres 2023 sollen auf dieses Marktsegment entfallen. Die wichtigsten Wachstumsmärkte waren China, Westeuropa, Indien sowie der Mittlere Osten und Afrika.

Unbestrittener Marktführer bei Premium-Smartphones ist weiterhin Apple. Allerdings soll der Anteil des iPhone-Herstellers von 75 Prozent im Jahr 2022 auf 71 Prozent im Jahr 2023 schrumpfen. Zulegen konnten indes Samsung (plus einen Punkt), Huawei (plus zwei Punkte) und Xiaomi (plus einen Punkt).