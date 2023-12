DeepSearch: Neue Suchfunktion für Microsoft Bing nutzt GPT-4

Microsoft hat eine neue Suchfunktion für seine Suchmaschine Bing vorgestellt. Bing DeepSearch nutzt OpenAIs GPT-4, die Nutzern tiefgreifendere Antworten liefern soll. Unabhängig von der Komplexität eines Themas soll DeepSearch zuverlässigere und verständlichere Ergebnisse anzeigen.

Die neue Funktion soll die Microsoft-Suchmaschine ergänzen. Nutzer sollen per DeepSearch die Möglichkeit erhalten, tiefer in Themen einzutauchen und Resultate zu erhalten, die normalerweise nicht in den typischen Suchergebnissen auftauchen würden.

Zu diesem Zweck erweitert DeepSearch den Web-Index und auch das Ranking-System mit GPT-4. Die künstliche Intelligenz soll Bing helfen, die Absicht der Suchanfrage besser zu verstehen, indem die Anfrage zu einer umfassenden Beschreibung erweitert wird. Eine Frage wie „Wie funktionieren Punktesysteme in Japan“ würde DeepSearch zu einem Beschreibungstext ausbauen, indem auch nach Anforderungen, Vorteilen und Einschränkungen von Kundenkartenprogrammen verschiedener Branchen wie Gastronomie und Handel sowie nach einem Vergleich mit anderen Zahlungsmitteln und Prämienprogrammen gefragt wird.

Sobald die Absicht der Eingabeaufforderung bestimmt wurde, trägt Deep Search eine breite Sammlung von Webseiten zusammen, und ordnet sie danach ein, wie gut sie der umfassenden Beschreibung entsprechen. So soll gewährleistet werden, dass Nutzer die maßgeschneiderten Ergebnisse sehen, nach denen sie gesucht haben.

Microsoft schätzt, dass eine Anfrage an DeepSearch in der Regel innerhalb von 30 Sekunden beantwortet wird. Zum Vergleich, Bing benötigt etwa eine Sekunde, um Resultate anzuzeigen.