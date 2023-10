E-Mail-Angriff via Dropbox

Wenn die Benutzer dann ihre Anmeldedaten eingegeben haben, werden sie auf eine Seite weitergeleitet, die zu einer bösartigen URL führt.Die Hacker haben also mit Hilfe einer legitimen Website zwei potenzielle Sicherheitslücken geschaffen: Sie erhalten die Anmeldedaten ihrer Opfer und verleiten sie dannmöglicherweise dazu, auf eine bösartige URL zu klicken. Das liegt daran, dass die URL selbst legitim ist. Problematisch ist der Inhalt der Website. Die Hacker haben eine Seite angefertigt, die aussieht, als sei sie in OneDrive erstellt worden. Wenn Benutzer auf den Link klicken, laden sie eine bösartige Datei herunter.

Schutz gegen BCE-3.0-Angriffe

Um sich gegen BCE 3.0-Angriffe zu schützen, sollten Unternehmen Maßnahmen implementieren. Wichtig ist es zunächst, alle Mitarbeiter über die neue Variante von BEC-Angriffen aufzuklären. Weiterhin sollte eine Security-Lösung in der Lage sein, alle URLs zu überprüfen und die dahinter liegende Seite zu emulieren. Auch der Einsatz von KI-basierter Anti-Phishing-Software, die Phishing-Inhalte in der gesamten Produktivitätssuite blockieren kann, ist eine sinnvolle Maßnahme.

Die Suche nach bösartigen Dateien in Dropbox und die Emulation von Links in Dokumenten ist entscheidend. Dazu gehört das Ersetzen von Links im E-Mail-Text und in Anhängen, um sicherzustellen, dass Phishing-Angriffe, die Anhänge mit Links verwenden, ebenfalls verhindert werden. Dieser Schutz muss jedes Mal greifen, wenn ein Nutzer auf den Link klickt.