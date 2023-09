E-Ladepark: Von der Steckdose auf die Gehaltsabrechnung

Viele Unternehmen möchten ihren Mitarbeitern am Arbeitsplatz Lademöglichkeiten für Elektroautos zur Verfügung stellen. Um die Abrechnung dieser Ladevorgänge so einfach wie möglich zu gestalten, hat die Weinheimer IT-Beratung objective partner eine Schnittstelle zu den Ladelösungen von Webasto entwickelt. Ladevorgänge lassen sich so direkt über das Payroll-System abrechnen – unabhängig davon, ob das Privatauto oder der Firmenwagen an der E-Säule auf dem Unternehmensgelände geladen wird.

Automatisierte Abrechnung des Ladestroms

An den Ladestationen nutzen Mitarbeiter RFID-Karten oder die ChargeConnect-App, um den Ladevorgang zu autorisieren und einem Account zuzuweisen. Die automatisierte Abrechnung des Ladestroms erfolgt direkt in SAP HCM mit SAP SuccessFactors – alles integriert in SAP S/4HANA.

„Wir stellen mit unseren Ladestationen kommerzielle Lösungen für Firmenflotten und Mitarbeiterparkplätze zur Verfügung. Dafür werden die Ladedaten direkt in die ERP-Systeme unserer Kunden integriert. Gemeinsam mit SAP und objective partner haben wir eine einfache Cloud-Lösung entwickelt, die Kunden ohne großen Mehraufwand nutzen können“, sagt Karl Kolmsee von Webasto Charging.

Die von objective partner für Webasto entwickelt Lösung ist als Komplettpaket für firmenweite E-Ladeparks voll einsatzfähig und kann von weiteren Firmen für die automatisierte Abrechnung der Ladevorgänge über das Gehalt genutzt werden.