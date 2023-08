Google KI-gestützte Suche fasst Inhalte von Websites zusammen

Die Search Generative Experience ist derzeit noch Teil der Google Search Labs. Die Zusammenfassungen sind in der Google App und in Chrome erhältlich.

Google hat neuen Funktionen für seine KI-gestützte Internetsuche, die Search Generative Experience (SGE), angekündigt. Sie sind in Kürze in der Google-App und in Chrome erhältlich. Die SGE soll künftig in der Lage sein, Inhalte von Websites zusammenzufassen. Außerdem sollen automatisch Definitionen von Wörtern angezeigt werden, die Nutzern möglicherweise nicht geläufig sind.

Testen lassen sich die neuen Funktion über die Google Search Labs. Per künstlicher Intelligenz erstellt „SGE beim Browsen“ eine Aufzählung der wichtigsten Punkte einer Website. Nutzer müssen für eine Zusammenfassung in der Google-App für iOS und Android lediglich auf den Button „Generieren“ am unteren Bildrand tippen.

Keine Zusammenfassungen für Bezahlinhalte

Darüber hinaus zeigt die App eine Liste von Fragen an, die die Website beantwortet. Über diese Liste können Nutzer direkt zu dem Teil einer Website springen, der die relevanten Informationen enthält.

Google betonte, dass die neue Funktion keine Zusammenfassungen für Inhalte liefert, die durch eine Paywall geschützt sind. Unklar ist, wann Google die SGE für alle Nutzer freigeben wird.

Darüber hinaus plant Google, Definitionen für Begriffe anzubieten, die in den per KI generierten Ergebnissen benutzt werden. Als Beispiel nannte Google die Frage „Welches ist das häufigste Element im Periodensystem“ an die KI. Ein Mouseover über das „Proton“ in den Ergebnissen würde dann ein Pop-up mit der Definition von Proton öffnen.

Die SGE beantwortet aber auch Fragen zur Programmierung und schlägt Code für allgemeine Aufgaben vor. Der Code wird farblich gekennzeichnet, um die Identifizierung von Elementen zu erleichtern.