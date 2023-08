Markt für Cloud-Dienste wächst 16 Prozent im zweiten Quartal

Die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur-Dienste sind im zweiten Quartal 2023 um 16 Prozent auf 72,4 Milliarden Dollar geklettert. Gegenüber dem Vorquartal schrumpfte die Wachstumsrate jedoch um drei Prozentpunkte, was die Marktforscher von Canalys mit einem zunehmenden Druck auf die Budgets der Kunden begründen.

Die wichtigsten Anbieter waren Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud mit einem Marktanteil von 65 Prozent – gemessen an den Ausgaben. Ihr Umsatz legte um 20 Prozent zu. Auch bei ihnen verlangsamte sich das Wachstum gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres, und zwar um zwei Prozentpunkte.

Google wächst schneller als AWS und Azure

Das langsamere Wachstum betraf allerdings lediglich AWS und Microsoft. Google Cloud legte laut Canalys, wie im Vorquartal, eine Wachstumsrate von 31 Prozent hin.

„Die Auswirkungen des starken US-Dollars auf Hyperscaler nehmen ab. Aufgrund der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten konzentrieren sich die Kunden jedoch weiterhin auf die Optimierung der Cloud-Nutzung zur Kostensenkung“, bewerteten die Marktforscher die Entwicklung der Monate April, Mai und Juni. „Bislang haben sich KI-Technologien und ihre Integration in bestehende Produkte noch nicht auf breiter Front durchgesetzt, so dass sie keine nennenswerten Auswirkungen auf die Einnahmen der Cloud-Anbieter haben. KI wird jedoch in Zukunft ein wichtiger Treiber für Cloud-Investitionen sein, und alle großen Cloud-Anbieter investieren weiterhin stark in KI-Technologien.“

Marktführer Amazon Web Services sicherte sich im zweiten Quartal 30 Prozent der Budgets. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schrumpfte das Wachstum jedoch um mehr als die Hälfte auf 12 Prozent. Microsoft erreichte hingegen ein Wachstum von 26 Prozent und verkürzte damit den Abstand zu AWS deutlich. Im zweiten Quartal lag der Marktanteil von Azure bei 26 Prozent.

Google erzielte zwar das größte Wachstum der Top 3 und sicherte sich 9 Prozent des Markts. Google sei es vor allem gelungen, die Profitabilität seines Cloud-Geschäfts durch Kostensenkungen zu steigern, so Canalys weiter.