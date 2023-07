Offizielle ChatGPT-App für Android angekündigt

Sie erscheint in dieser Woche im Play Store. Eine Vorregistrierung ist bereits möglich. Ähnlich wie die iOS-App bietet auch ChatGPT für Android eine geräteübergreifende Synchronisation des Chatverlaufs.

OpenAI hat eine Android-Version seiner mobilen ChatGPT-App angekündigt. Bisher war die App lediglich für iPhones erhältlich. Noch in dieser Woche soll nun eine Version für das Google-Mobilbetriebssystem erscheinen. Interessierte Nutzer können sich bereits im Play Store vorregistrieren, um die App unmittelbar nach der Veröffentlichung installieren zu können.

Die Google-Play-Seite von ChatGPT liefert bisher nur wenige Details zu der App. Sie soll kostenlos sein und die neusten Verbesserungen des Sprachmodells beinhalten. Darüber hinaus ist die App in der Lage, den Chatverlauf über alle Geräte hinweg zu synchronisieren.

Sollte OpenAI der Android-Version dieselben Funktionen spendieren wie der iOS-App, dann sollten Nutzer in der Lage sein, Anfragen über die Tastatur und das Mikrofon einzugeben. Auch wenn die App an sich kostenlos ist, richtet sie sich auf an ChatGPT-Plus-Abonnenten, die gegen Bezahlung Zugang zu frühen Funktionen und den erweiterten Möglichkeiten von GPT-4 erhalten.

Aufgrund der Popularität von ChatGPT haben eine Reihe von Drittentwicklern ihre eigenen KI-Chatbot-Apps für Android und iOS auf den Markt gebracht, die praktisch alle auf dem ChatGPT-Modell von OpenAI basieren. Bei vielen dieser Apps handelt es sich jedoch um Freemium-Produkte. Das bedeutet, dass Nutzer eine begrenzte Anzahl von täglichen Chats oder Anfragen kostenlos erhalten.