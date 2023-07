9 Schwachstellen bei Honeywell

Bei einer Ausnutzung würde dies dem Angreifer ermöglichen, Geräte zu übernehmen und die Prozesse auf den DCS-Controllern zu verändern. Darüber hinaus hätten sie die Änderungen vor den Engineering Workstations verbergen können, die die DCS-Controller verwalten. Die Ausnutzung dieser Schwachstellen benötigt keine Authentifizierung, sondern lediglich einen Zugang zum Netzwerk auf die anvisierten Geräte. Darüber hinaus können möglicherweise weitere IT, IoT und OT-Assets, die sich im gleichen Netzwerk wie die DCS-Geräte befinden, kompromittiert werden.

Die von den Sicherheitsforschern von Armis neu entdeckten Schwachstellen betreffen eine ganze Reihe von Produkten und Versionen in drei Honeywell Experion DCS-Plattformen: In der Experion Process Knowledge System (EPKS)-Plattform (Experion Server and Experion Station) und in den LX und PlantCruise-Plattformen (Engineering Station and Direct Station). Außerdem betreffen die Schwachstellen den C300 DCS Controller, der auf allen drei Plattformen genutzt wird. Honeywell hat Security Patches zur Verfügung gestellt und empfiehlt allen betroffenen Organisationen diese umgehend auszuführen.

Eine Beschreibung der Schwachstellen sowie Hinweise zu den Patches gibt es auch bei der US-Security-Behörde Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA).