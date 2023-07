nstagrams Twitter-Alternative Threads meldet 100 Millionen Nutzer

Die von der Facebook-Mutter Meta veröffentlichte Twitter-Alternative Threads hat offenbar bereits wenige Tag nach ihrem Start die Marke von 100 Millionen Nutzern erreicht. Das meldet zumindest der Tech-Blog The Verge. Demnach hätte die an Instagram angebundene App ein schnelleres Wachstum erreicht als OpenAIs ChatGPT.

Die Nutzerzahlen hat The Verge der Instagram-App entnommen. Meta positioniert Threads als die „freundliche“ Alternative zu Twitter. Schon in wenigen Stunden soll die App eine Nutzerbasis von zwei Millionen erreicht haben. Der Bericht zitiert auch Meta-CEO Mark Zuckerberg. Der Launch der Threads-App habe „alle Erwartungen übertroffen“.

Threads bisher nicht in der EU erhältlich

Anzumerken ist, dass die Marke von 100 Millionen Nutzern erreicht wurde, obwohl die App in einem wichtigen Markt gar nicht erhältlich ist: Aufgrund der EU-Datenschutzbestimmungen sieht Meta derzeit davon ab, Threads auch innerhalb der Europäischen Union anzubieten. Allerdings lässt sich die APK-Installationsdatei von Threads jederzeit auch auf Geräten in der EU installieren und ein Threads-Konto einrichten.

Mit 100 Millionen Anwendern ist Threads grundsätzlich als ernstzunehmende Alternative zu Twitter anzusehen. Zuletzt hatte der Kurnachrichtendienst im Mai 2022, also vor der Übernahme durch Elon Musk, seine Nutzerzahlen offengelegt. Damals waren es 229 Millionen monatlich aktive Nutzer. Im November behauptete Musk, 260 Millionen Nutzer würde mindestens einmal pro Monat auf Twitter zugreifen. Diverse von Musk eingeführte Änderungen sollen Twitter allerdings nicht nur Werbekunden, sondern auch Nutzer gekostet haben.

Unklar ist, ob die Twitter-Mutter X Corp ihre Drohung umsetzt und Meta wegen Threads verklagt. Ein Anwalt des Unternehmens hatte Meta in der vergangenen Woche einen „absichtlichen“ Missbrauch von Geschäftsgeheimnissen vorgeworfen. Thread sei mit der Unterstützung von ehemaligen Twitter-Mitarbeitern entwickelt worden, einzig mit dem Ziel, ein Kopie von Twitter anbieten zu können. Allerdings arbeitet Facebook bereits seit August 2019 an Threads, also lange bevor Musk mehr als die Hälfte der Twitter-Belegschaft entließ.