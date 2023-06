CDNetworks befähigt das Streaming-Geschäft in APAC durch die neueste vollständige Unterstützung von QUIC und HTTP/3

CDNetworks, ein führendes Netzwerk in der APAC-Region für die Bereitstellung von Edge-as-a-Service, wird durch seine kürzlich erfolgte umfassende Plattformunterstützung für QUIC und HTTP/3 weiter gestärkt und sichert sich damit seine Position als führender Anbieter für Medienlieferungen in der APAC-Region.

Deutschland, 9. Juni 2023. CDNetworks, ein führendes Netzwerk in der APAC-Region für die Bereitstellung von Edge-as-a-Service, wird durch seine kürzlich erfolgte umfassende Plattformunterstützung für QUIC und HTTP/3 weiter gestärkt und sichert sich damit seine Position als führender Anbieter für Medienlieferungen in der APAC-Region. Durch die Nutzung des QUIC-Protokolls verbessert CDNetworks seine Fähigkeiten in Bezug auf die Leistung von Webanwendungen und optimiert gleichzeitig Netzwerkübertragungen und Benutzererfahrung.

Bereit, das Zeitalter von QUIC zu umarmen

QUIC ist ein von Google entwickeltes Netzwerkprotokoll, das als Ersatz für TCP angesehen wird. Mit seinen effizienten Übertragungs- und multiplexen Transportfähigkeiten bietet QUIC bedeutende Fortschritte für Medien-Streaming-Szenarien, insbesondere für Live-Streaming.

Die Eigenschaften des QUIC-Protokolls machen es für die Beschleunigung von CDN in Echtzeit-Anwendungen, im IoT, in der Cloud-Computing und im E-Commerce äußerst nützlich. Die Handshake- und Verbindungszeiten, die für den Aufbau einer QUIC-Verbindung benötigt werden, sind wesentlich schneller als bei TCP. Dadurch wird die Lieferzeit und die Startzeit von Videos für Endbenutzer reduziert. Zudem unterstützt QUIC Vorwärtsfehlerkorrektur, was die Übertragungseffizienz in Bereichen mit schlechter Netzabdeckung und Empfang verbessert.

CDNetworks erwartet bedeutende Verbesserungen im Bereich des Medien-Streamings mit QUIC. CDNetworks unterstützt inzwischen alle neuesten Versionen von QUIC, was es ermöglicht, eine größere Optimierung in Bezug auf Latenz, Stabilität und Sicherheit anzubieten.

Flügel für das Streaming–Geschäft in APAC hinzufügen

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich CDN und Medienlieferung hat sich CDNetworks stets bemüht, Netzwerkübertragungsbarrieren zu überwinden. Bevor CDNetworks die Unterstützung für QUIC eingeführt hat, hat das Unternehmen bereits zahlreiche Streaming-Unternehmen in APAC mit seinen erstklassigen Lösungen für media delivery solutions.

Mit über 2800 globalen PoPs hat die CDN-Performance von CDNetworks konsequent den ersten Platz in Asien bei PerfOps belegt. Diese führende CDN-Performance ist ein entscheidender Faktor für das Streaming-Geschäft in APAC und verbessert das Benutzererlebnis durch die Verringerung von Latenz, die Verbesserung der Videoqualität und die Gewährleistung einer nahtlosen Inhaltslieferung. Daher wird erwartet, dass die Unterstützung von QUIC durch CDNetworks den Streaming-Unternehmen in APAC erhebliche Vorteile bietet und ihnen ermöglicht, eine höhere Leistung und erweiterte Funktionen zu erreichen.

Mit Blick auf die Unterstützung von QUIC durch CDNetworks äußerte sich Doyle Deng, Leiter Global Marketing und Produkt bei CDNetworks, wie folgt: „Durch die Implementierung von QUIC verbessert CDNetworks seine CDN-Performance weiter, indem Latenz und Paketverlust reduziert werden. Dies führt zu schnelleren und zuverlässigeren Streaming-Erlebnissen. Dadurch werden insbesondere die Branchen Medien und Unterhaltung, E-Commerce, Online-Gaming und das IoT die größten Vorteile erzielen.“

Bis heute hat CDNetworks als führendes Netzwerk in APAC globalen Unternehmen geholfen, ihr Geschäft im Nahen Osten, in Korea, Japan, China und Südostasien zu erweitern und ihre neuen Märkte schnell zu erreichen. In Zukunft wird CDNetworks weiterhin eine bessere digitale Erfahrung für globale Benutzer bieten, indem es mit einer Vielzahl von Organisationen in verschiedenen Branchen zusammenarbeitet.

