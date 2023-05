KI-Modelle in der Cloud: Starke Anwendungen brauchen starke Infrastrukturen

Aktuell kommen viele neue generative Anwendungen auf den Markt. Im Februar 2022 prognostizierte die Forschungsorganisation IDC ein weltweites Wachstum von 19,6 Prozent für KI-Lösungen. Insgesamt entspricht dies rund 433 Milliarden USD. Für 2023 wird erwartet, dass die Marke von 500 Milliarden USD überschritten wird. Die Wachstumsraten dieses neuen Marktes gehen insbesondere darauf zurück, dass AI-Plattformen on demand in der Cloud verfügbar sind.

Von der ersten Idee bis zum finalen KI-Produkt ist es allerdings ein weiter Weg. Wichtige Komponenten der gesamten KI-Pipeline sind die Datenverarbeitung sowie das Entwickeln und Trainieren des KI-Modells. Der europäische Cloudanbieter OVHcloud bietet dazu praktische KI-Services in der Cloud an, die die ganze KI-Pipeline von der Idee bis zur finalen Anwendung abdecken.

Von der Idee zur fertigen Anwendung: Der KI-Lifecycle aus Hosting-Perspektive

Eine große Herausforderung ist für viele Unternehmen der Schritt vom ersten Modell bis zur Nutzung im industriellen Maßstab. Denn hier muss das AI-Modell sich im IT-Betrieb bewähren, seine Leistungsfähigkeit und Effizienz unter Beweis stellen sowie die erwartete Rendite erzielen.

Herausforderungen beim Übergang vom KI-Modell in die Produktion

Ein AI-Modell in die Produktion zu überführen ist in einer herkömmlichen IT-Umgebung alles andere als einfach. Hier braucht es eine

technisch leistungsfähige Produktionsinfrastruktur: Server mit leistungsfähigen GPU-Prozessoren, die außerdem komplexe und robuste Netzwerkkonfigurationen unterstützen. Der Schlüsselfaktor liegt hier in den tatsächlichen Kosten der Einrichtung und Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft dieser Architekturen mit verteilter Rechenleistung. Ein Dienst wie AI Deploy von OVHcloud ermöglicht die unkomplizierte Bereitstellung von Software-Containern mit AI-Modellen auf einer hochverfügbaren Infrastruktur.

Als Managed Service übernimmt AI Deploy auf intelligente Weise die Komplexität der Infrastruktur und deren Skalierung. So können sich KI-Teams bei der Wertschöpfung mit Daten auf das Essenzielle konzentrieren: Modelle und Apps, die in der Produktion laufen sowie deren effektive Datenverarbeitung und den Return on Invest (ROI). Die Lösung erleichtert Deployments von KI-Modellen und gewährleistet die Verfügbarkeit eines Modells rund um die Uhr: für die Empfehlungen von Webseiten, die Stimmungsanalyse für Chatbots oder die automatische Erkennung von Produkten für Händler.

Über OVHcloud:

OVHcloud betreibt über 450.000 Server in 34 eigenen Rechenzentren. Der europäische Cloud-Marktführer ist Vorreiter einer vertrauenswürdigen und nachhaltigen Cloud mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das französische Unternehmen nutzt seit 20 Jahren ein integriertes Modell, das die vollständige Kontrolle über die Wertschöpfungskette sichert – von der Entwicklung der eigenen Server über die Verwaltung der eigenen Rechenzentren bis hin zur Orchestrierung des eigenen Glasfasernetzwerks.