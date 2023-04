Westeuropäischer PC-Markt schrumpft 38 Prozent im vierten Quartal

Der Negativtrend hält wahrscheinlich in den kommenden Monaten an. Mit einer Kehrtwende rechnen die Marktforscher von Canalys frühestens im vierten Quartal. 2024 soll der PC-Markt in Westeuropa dann wieder zweistellig wachsen.