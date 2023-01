Firefox 109 verbessert Sicherheit und vereinfacht Zugriff auf Erweiterungen

Arbitrary Code Guard unterstützt nun auch die Medienwiedergabe. Erweiterungen erhalten zudem eine eigene Schaltfläche in der Symbolleiste von Firefox.

Mozilla hat seinen Browser Firefox aktualisiert. Die finale Version von Firefox 109 verbessert eine vorhandene Sicherheitsfunktion. Darüber hinaus hält das Update zwei wichtige Änderungen für Nutzer bereit, die den Funktionsumfang des Browsers gerne mit Erweiterungen vergrößern.

Firefox 109 unterstützt nun ab Werk Manifest Version 3 (MV3) Erweiterungen. „Firefox MV3 bietet vereinfachte und konsolidierte APIs, verbesserte Sicherheits- und Datenschutzmechanismen sowie Funktionen zur besseren Unterstützung mobiler Plattformen“, teilte Mozilla bereits im November mit. Für Nutzer ergibt sich unter anderem der Vorteil, dass sie für jede Website individuell die Zugriffsrechte von MV3-Erweiterungen festlegen können.

Update schließt zehn Sicherheitslücken

Neu ist auch, dass der Mozilla-Browser in der Symbolleiste ein Icon für Erweiterungen anzeigt. Damit lassen sich alle Erweiterungen und deren Berechtigungen schnell entfernen, melden und verwalten.

Darüber hinaus haben die Entwickler den Exploit-Schutz Arbitrary Code Guard auf die Prozesse des Medienwiedergabe-Dienstprogramms ausgeweitet. Die zusätzliche Sicherheitsfunktion ist allerdings auf Firefox für Windows beschränkt.

Einer Sicherheitswarnung von Mozilla zufolge schließt Firefox 109 auch zehn Sicherheitslücken in älteren Browserversionen. Die Patches sollen unter anderem verhindern, dass Unbefugte Zugriff auf beliebige Dateien erhalten oder vertrauliche Daten auslesen. Es werden aber auch mehrere Speicherlöcher geschlossen, die laut Mozilla unter Umständen das Einschleusen und Ausführen von Schadcode erlauben.

Firefox 109 ist ab sofort über die Updatefunktion des Browsers abrufbar. Nutzer erhalten das Update in der Regel in den kommenden Tagen automatisch. In den meisten Fällen ist ein Neustart des Browsers erforderlich, um die Installation der neuen Version abzuschließen.