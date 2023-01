Absolute Software auf der it-sa 2022 – Erweitertes Secure Endpoint Portfolio und Innovationen rund um Resilient Zero Trust

Studien zeigen, dass 97 Prozent der befragten IT-Experten der Meinung sind, dass Remote-Mitarbeiter zumindest einem gewissen zusätzlichen Risiko ausgesetzt sind – und dass verteiltes oder hybrides Arbeiten wiederum die potenzielle Angriffsfläche vergrößert.

Um IT- und Security Teams bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, stellt Absolute Software neue Funktionen seiner Secure Endpoint Lösungen zur Verfügung:

– Verbessertes Endbenutzer-Messaging: IT- und Security-Teams können die nicht löschbare, in die Firmware eingebettete Verbindung von Absolute zu allen Endpunkten nutzen und für sichere Kommunikation der Endbenutzer auf ihren Geräten sorgen – selbst wenn andere Tools wie zum Beispiel E-Mail deaktiviert wurden oder wenn das Gerät eines Benutzers angegriffen wurde.

– Mehr intelligente Analysen: Die neueste Produktversion von Absolute enthält einen neu verfügbaren Web Subscriptions Report, der es IT-Teams in Unternehmen und Bildungseinrichtungen ermöglicht, die Rentabilität ihrer Investitionen in Web-Tools genau zu messen.

– Erweiterung der öffentlichen API: Die neueste Version von Absolute Secure Endpoint fügt die bestehenden Bibliothek neue öffentliche APIs hinzu.

– Absolute Connector für ServiceNow: Der Absolute Connector für ServiceNow ermöglicht es gemeinsamen Kunden, innerhalb ihrer ServiceNow-Plattformumgebung auf die umfassende Asset-Intelligenz und die Single Source of Truth von Absolute Software zuzugreifen.

– Erweiterter Application Resilienc Katalog: Der Katalog für Absolute Application Resilience bietet jetzt Unterstützung für mehr als 60 geschäftskritische Sicherheitsanwendungen, die IT- und Sicherheitsadministratoren über ihre Endpunkte hinweg selbst reparieren können. Zu den jüngsten Ergänzungen gehören WinMagic MagicEndpoint, Dell Trusted Device, Deep Instinct, Norton 360, OPSWAT, UNOWHY, Aranda Software und Pixart MDM.

Nicht zuletzt dank dieser Features wurde Absolute Software im Leadership Compass 2022 von KuppingerCole Analysts als „Overall Leader“ im „im Leadership Compass for Zero Trust Network Access“ ausgezeichnet wurde. In dem Bericht wird Absolute Secure Access für seine Fähigkeit ausgezeichnet, umfassende Informationen in Echtzeit für den Endbenutzer zu liefern. Diese Informationen ermöglichen es Unternehmen, sowohl Benutzer als auch Ressourcen zu schützen und gleichzeitig die Erfahrungen mit Netzverbindungen und dem Arbeiten aus der Ferne aktiv zu verbessern.

Ebenso kündigte Absolute Software bevorstehende Server- und Client-Erweiterungen für Absolute Secure Access an. Dazu gehören unter anderem:

– SaaS-Verbesserungen: Das SaaS-Angebot wurde um native NAT-Funktionen und verbesserte Warnmeldungen erweitert.

– Verbesserte 5G Telemetry and Detection: Die Dashboards von Insights for Network, die Mobilfunkabdeckung, Signalqualität und Nutzung anzeigen, umfassen jetzt auch das 5G-Mittelbandspektrum und spiegeln eine verbesserte 5G-Funktionalität wider.

– Tiefere Sichtbarkeit: Die Secure Access/webService API wurde verbessert und bietet nun programmatischen Zugriff auf wichtige Kennzahlen zur Pool-Performance, einschließlich Statusinformationen für unsere Active/Active-Server-Infrastruktur.

– Schnellere NAC-Prüfungen: Die NAC-Funktionen wurden optimiert, so dass die Zeit, die das VPN benötigt, um eine Verbindung herzustellen und den Datenverkehr zu tunneln, erheblich verkürzt wurde.

Um mehr über Absolute Software zu erfahren, besuchen Sie www.absolute.com.

Autor:

Torsten George, Vice President, Corporate & Product Marketing

LinkedIn