Missbrauch signierter Treiber

Microsoft wurde vor kurzem darüber informiert, dass Treiber, die vom Windows Hardware-Entwicklerprogramm von Microsoft zertifiziert wurden, in böswilliger Weise für Post-Exploitation-Aktivitäten verwendet wurden. Microsoft hat seine Untersuchung abgeschlossen und festgestellt, dass sich die Aktivitäten auf den Missbrauch mehrerer Konten des Programms für Entwickler beschränken und dass keine Kompromittierung festgestellt wurde. Microsoft hat die Verkäuferkonten der Partner gesperrt und Sperrerkennungen implementiert, um die Kundschaft vor dieser Bedrohung zu schützen.

Details:

Microsoft wurde darüber informiert, dass Treiber, die vom Windows Hardware-Entwicklerprogramm von Microsoft zertifiziert wurden, in böswilliger Weise für Post-Exploitation-Aktivitäten verwendet wurden. Bei diesen Angriffen hatten die Angreifenden bereits vor der Verwendung der Treiber Administratorrechte auf den kompromittierten Systemen erlangt. Microsoft wurde am 19. Oktober 2022 von SentinelOne, Mandiant und Sophos über diese Aktivität informiert und hat daraufhin eine Untersuchung veranlasst. Die Untersuchung ergab, dass mehrere Entwicklerkonten für das Microsoft Partner Center bösartige Treiber einreichten, um eine Microsoft-Signatur zu erhalten. Ein erneuter Versuch, am 29. September 2022 einen bösartigen Treiber zum Signieren einzureichen, führte Anfang Oktober zur Sperrung der Verkäuferkonten.

Die laufende Analyse des Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) zeigt, dass die signierten Treiber wahrscheinlich dazu verwendet wurden, um nach dem Exploit ein Eindringen zu erleichtern, z. B. die Bereitstellung von Ransomware.

Microsoft hat Windows-Sicherheitsupdates (siehe Tabelle „Sicherheitsupdates“) veröffentlicht, die das Zertifikat für betroffene Dateien widerrufen und die Verkäuferkonten der Partner gesperrt. Darüber hinaus hat Microsoft Sperrerkennungen (Microsoft Defender 1.377.987.0 und neuer) implementiert, um Kunden vor rechtmäßig signierten Treibern zu schützen, die böswillig nach dem Exploit verwendet wurden.

Microsoft arbeitet mit Partnern des Microsoft Active Protections Program (MAPP) zusammen, um bei der Entwicklung weiterer Erkennungen Hilfe zu leisten und unsere gemeinsame Kundschaft besser zu schützen. Das Microsoft Partner Center arbeitet ferner an langfristigen Lösungen, um diese betrügerischen Praktiken zu adressieren und zukünftige Auswirkungen auf die Kundschaft zu verhindern.

Empfohlene Maßnahmen

Microsoft empfiehlt allen Kunden, die neuesten Windows-Updates zu installieren und sicherzustellen, dass ihre Antiviren- und Endpunkt-Erkennungsprodukte mit den neuesten Signaturen ausgestattet und in der Lage sind diese Angriffe zu verhindern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

Sind Microsoft-Dienste (Azure, M365, XBOX usw.) von diesem Problem betroffen?

Die Dienste von Microsoft sind von diesem Problem nicht betroffen. Die Untersuchung hat keine Fälle von bösartigen Treibern identifiziert, die sich auf diese Dienste auswirken.