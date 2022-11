Cohesity gründet Data Security Alliance

An der Zusammenarbeit unter Sicherheitsanbietern hapert es oft. Cohesity will das nun ändern und hat auf der Hausmesse ReConnect die Data Security Alliance aus der Taufe gehoben. Diese soll die Lösungen verschiedener Cybersicherheitsanbieter und Dienstleister mit dem Know-how von Cohesity bei Bereich Datensicherheit und –management verbinden. Zu den Partnern gehören: BigID, Cisco, CrowdStrike, CyberArk, Okta, Palo Alto Networks, Securonix, Splunk und Tenable. Mandiant und PwC bringen ihre in Beratungsfunktion in Sachen Security mit ein.

Die großen komplexen Sicherheitsprobleme kann ein Anbieter allein nicht lösen. Laut einer von Cohesity in Auftrag gegebenen Studie war fast die Hälfte der Unternehmen (47 %) im ersten Halbjahr 2022 von Ransomware-Angriffen betroffen.

Sicherheitslösungen in einem Ansatz

Werden Firmen Opfer eines Angriffs, möchten sie ihn so schnell wie möglich erkennen und stoppen, die Zahlung des Lösegelds vermeiden und, falls erforderlich, den Betrieb ihrer Kerndienste sofort wiederherstellen. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit und Integration von Sicherheits- und Data-Management-Lösungen und -Services erforderlich.

Die neue Data Security Alliance bringt die Lösungen im Sicherheitsbereich zusammen, um Kunden Datenschutz und Ausfallsicherheit integriert in einer durchgängigen Sicherheitsstrategie zu bieten. Dieser umfassende Ansatz beginnt bei der Vorbeugung, erstreckt sich auf die frühzeitige Erkennung und den Schutz und umfasst auch eine schnelle Wiederherstellung – was im Falle eines Cyberangriffs entscheidend ist.

„Die Risiken von Cyber-Attacken nehmen an Menge und Qualität zu und schaffen ine Aufgabe, die viel zu groß ist, als dass sie ein Anbieter allein lösen könnte. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Denn es braucht ein Dorf, um die bösen Akteure zu bekämpfen. Deshalb starten wir mit mehreren Best-of-Breed-Sicherheitspartnern, die eine Marktkapitalisierung von vielen Milliarden Euro aufweisen und Tausende von Kunden auf der ganzen Welt betreuen“, so Sanjay Poonen, CEO und President von Cohesity.

„Als führendes Unternehmen im Bereich Datensicherheit und -management arbeiten wir mit diesen Schwergewichten zusammen. Wir ermöglichen ihnen, unsere Cohesity Data Cloud Plattform zu nutzen, damit Kunden Daten- und Ausfallsicherheit einfach in ihre allgemeine Security-Strategie integrieren können. Dies hilft Firmen nicht nur, sich besser gegen die Bedrohung durch Cyberangriffe zu schützen, sondern bringt auch CIOs und CISOs an einen Tisch, um Cyberkriminalität auf eine Art und Weise abzuwehren, die es in unserer Branche bisher noch nie gab.“

Partner können beispielsweise die KI-basierte Anomalie-Erkennung von Cohesity nutzen, um frühzeitig Erkenntnisse über einen möglichen Angriff zu gewinnen sowie die Reaktion und Wiederherstellung zu beschleunigen. Der API-first-Ansatz von Cohesity erleichtert es Sicherheitspartnern, der Allianz beizutreten und ihre Lösungen in die Cohesity Datensicherheits- und Management-Plattform zu integrieren.